ضرورت پایان طرح راه آهن تهران- تبریز در سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که مدیران و پیمانکاران پروژه حضور داشتند، افزایش راندمان انجام کار و تسریع در روند اجرای پروژه مورد تاکید قرار گرفت.

مدیر عامل راه آهن در جریان این بازدید ابراز امیدواری کرد طرح زیرزمینی کردن راه آهن تهران-تبریز در مناطق 17و18 تهران در موعد مقرر به بهره برداری برسد.

عبدالعلی صاحب محمدی سپس با اشاره به حمایت های رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی از این پروژه گفت: این حمایت ها سبب شده تا این پروژه در شأن نظام و دولت جمهوری اسلامی فعال شود و به نتیجه برسد.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این بازدید بر پایان طرح راه آهن تهران- تبریز در سال 91 تاکید کرد و گفت: همه مسئولان و سازمانهای دست اندرکار باید همت و تلاش کنند تا این پروژه در موعد مقرر با پایان برسد.

وی سپس اجرای این پروژه را یک نوع عبادت دانست و اظهار داشت: مسئولان و مجریان طرح هم اکنون یک عبادت مضاعف را انجام می دهند چرا که ساخت کشور عبادت است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای سومین بار از طرح زیرزمینی کردن راه آهن تهران- تبریز در مناطق 17 و 18 تهران بازدید می کند گفت: پس از تغییر و تحولاتی که در اجرای این پروژه صورت گرفته، هم اکنون تفاوت ها بطور قابل توجهی محسوس است.

نیکزاد ایجاد تونل ریلی به طول 8 کیلومتر در راستای اجرای این پروژه را در کشور بی نظیر توصیف کرد و اظهار داشت: اجرای این پروژه با وجود موانع بسیار در شهر تهران، قابل تقدیر است.

عملیات اجرایی پروژه انتقال خط آهن تهران- تبریز به زیر زمین به طول 10 کیلومتر از مهرماه سال 1387 آغاز شده است.

با اجرای این پروژه خط آهن محور تهران-تبریز از پل نواب تا بازار آهن شادآباد به زیرزمین منتقل می شود و بهره برداری از آن موجب کاهش ترافیک و آلودگی صوتی و زیست محیطی برای ساکنین مناطق 17و 18 تهران خواهد شد.