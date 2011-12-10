20 هزار معترض به خیابانهای مسکو آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس اعلام کرد که در حدود 20 هزار نفر در میدانی در مسکو تجمع کرده و به پیروزی "روسیه متحد" به رهبری ولادیمیر پوتین در انتخابات پارلمانی در این کشور اعتراض کردند.

در پی پیروزی حزب "روسیه متحد" در انتخابات اخیر روسیه، اپوزیسیون این کشور حزب حاکم را متهم به تقلب در انتخابات کرد که در نتیجه آن ناآرامی ها هنوز هم در این کشور ادامه دارد.

پیشتر پیش بینی می شد که در تظاهرات امروز شنبه 30 هزار نفر شرکت کنند اما آمارهای رسمی شرکت 15 تا 20 هزار نفر را نشان می دهد.

دفتر مطبوعاتی پلیس مسکو این تظاهرات را غیر قانونی اعلام در عین حال تعداد معترضین را 15 هزار نفر بر آورد کرد که در حدود 30 دقیقه در میدان "بولتنایا پلوش چاد" در نزدیکی کاخ کرملین تجمع کرده بودند.