تلاش بازیکنان صبا رسیدن به جمع مدعیان لیگ برتر است

علیرضا وفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این بازی برای تیم ما از دیدارهای هفته نخست از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و تلاش می کنیم با کسب سه امتیاز میدان را ترک کنیم.



وی ادامه داد: با توجه به برنامه های تدارکاتی مناسب و تمرینات منسجمی که برگزار کرده‌ ایم، تیم با روحیه و انگیزه بسیار زیاد در بازی حساس و سخت خود در مصاف با تیم فوتسال پرسپولیس تهران به میدان خواهد رفت تا نهمین پیروزی این فصل را در

خانه حریف کسب کند، امیدوارم به چهار هفته نبردن در لیگ برتر فوتسال در دیدار با پرسپولیس تهران پایان دهیم.



ملی پوش تیم فوتسال صبای قم افزود: تیم ما در نیم فصل نخست لیگ برتر به دنبال کسب حداکثر امتیازات بود و با توجه به بضاعتی که داشتیم این مهم به خوبی محقق شد، مربیان ما تلاش زیادی انجام دادند و بازیکنان نیز از جان و دل مایه گذاشتند تا تیم صبای قم در جمع چهار تیم بالای جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور قرار بگیرد.



وی تاکید کرد: امسال سطح رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور بسیار بالا است و به همین خاطر قصد داریم از همین هفته‌های آغازین دور برگشت امتیازات کامل را در مصاف با تیم فوتسال پرسپولیس تهران کسب کنیم.



وفایی با اشاره به دیدار یکشنبه صبای قم با پرسپولیس تهران از دیدارهای هفته نخست از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، ابراز داشت: با اینکه این دیدار در خانه حریف و به میزبانی پرسپولیس تهران برگزار می شود اما باید با پیروزی میدان را ترک کنیم زیرا چهار هفته است که در لیگ پیروز نشده ایم و این برای تیم با انگیزه صبای قم خوب نیست.



وی با اشاره به چهار هفته ناکامی صبا در کسب پیروزی مقابل حریفان، تصریح کرد: ابتدا باید به حریفان ما نگاهی کنیم زیرا در سه هفته متوالی با تیم های بزرگی مانند صنایع گیتی پسند اصفهان، فولاد ماهان سپاهان اصفهان و شهید منصوری قرچک بازی داشتیم و تیم ما در هر سه بازی تا آخرین لحظات در آستانه کسب پیروزی و سه امتیاز قرار داشت.



ملی پوش تیم فوتسال امید کشورمان یاد آور شد: این سه بازی در فاصله زمانی کمی نسبت به یکدیگر برای ما برنامه ریزی شده بود و سبب خستگی مفرط تیم ما شد ولی با این وجود سعی کردیم فوتسال روان و هماهنگی را ارائه کرده و سه امتیاز بازی را کسب کنیم که در برابر علم و ادب نیز نتیجه مساوی رقم خورد.



گفتنی است: دیدار تیم های فوتسال پرسپولیس تهران و صبای قم از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال از ساعت 16 عصر یکشنبه بیستم آذر ماه در تهران برگزار می شود.

