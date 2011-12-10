اما داناهیو در ایران صاحب «اتاق» شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که در 416 صفحه منتشر شده است، اثری از اما داناهیو نویسنده ایرلندی است و داستان آن از زبان پسر 5 ساله‌ای به نام جک روایت می‌شود که با مادرش در اتاقی کوچک زندانی شده‌اند.

این رمان برگرفته از زندگی «جوزف فریتزل » جنایتکار اتریشی است که در محافل و رسانه‌های جهان بازتاب وسیعی داشت.

این کتاب در مدت کوتاهی توجه مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کرد و جوایز متعددی به خود اختصاص داد و در میان پرفروش‌ترین کتاب‌های سال قرار گرفت.

این اثر که در سال 2010 منتشر شده است در فاصله کمی پس از انتشار جوایز زیادی از آن خود کرد که می‌توان به مواردی چون نامزد نهایی جایزه بوکر سال 2010، نامزد نهایی جایزه اورنج سال 2011، پرفروش‌ترین رمان نیویورک تایمز سال 2010، بهترین کتاب سال 2010 به انتخاب نیویورک تایمز، برنده جایزه کامنوِلث رایترز سال 2011 و نامزد جایزه‌ ادبی ایمپک دوبلین برای سال 2012 اشاره کرد.

«اتاق» اینگونه آغاز می‌شود: امروز پنج سالم شد. دیشب وقتی تو کمد خوابیدم، چهار سالم بود ولی وقتی تو تاریکی صبح زود از توی رختخواب پا شدم، پنج سالم شد. اجی مجی لاترجی. قبلش، سه ساله، یک ساله و صفر ساله بودم. «زیر صفر هم بودم؟»

این کتاب در شمارگان 1100 نسخه به قیمت 9 هزار و 800 تومان توسط نشر افراز منتشر شده است.