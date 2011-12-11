به گزارش خبرنگار مهر، نفرات تیم ملی بوکس از فردا یکشنبه در اردو حاضر خواهند شد و روز 27 آذرماه راهی کشور پاکستان می شوند تا در تورنمنت بوکس بی نظیر بوتو شرکت کنند. تیم ملی بوکس ایران با 9 بوکسور در این رویداد بین المللی شرکت خواهد کرد.

این تیم پس از بازگشت از پاکستان، تمرینات خود را از سر می گیرد تا برای رقابت‌های بین المللی دهه فجر که از 15 تا 22 اسفندماه برگزار خواهد شد، آماده شود.

رقابت‌های لیگ بوکس با حضور هفت تیم برگزار می شود

مسئولان فدراسیون بوکس روز دوشنبه با سرپرستان تیم‌های حاضر در لیگ تشکیل جلسه می دهند تا در خصوص برگزاری این مسابقات تصمیمات نهایی را اتخاذ کنند.

رقابت‌های این فصل لیگ برتر بوکس از دوم دی‌ماه با حضور 6 تیم ایران خوردوی تهران، پیوند ساپکوی رباط کریم، نیما نور، فولاد غرب کرمانشاه، شهرداری زنجان و اتحاد سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.