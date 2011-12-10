تیم داوری دربی خوب و موفق قضاوت کرد/ پنج داور شرایط قضاوت دربی را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون درباره قضاوت تیم داوری در دربی 73 با بیان این مطلب اظهار داشت: در مجموع از نحوه قضاوت تیم داوری و تصمیماتی که آنها در بازی گرفتند راضی هستیم، تیم داوری کارنامه موفقی داشت و اشتباهات تاثیرگذاری از سوی داوران مشاهده نشد.

عسگری با اشاره به صحنه‌های مشکوک دیدار پرسپولیس - استقلال گفت: این دیدار چند صحنه داشت که باید مورد نقد و نظر واقع شود. باید بگویم در صحنه‌ای که برخی آن را خطای پنالتی روی مجیدی در نیمه اول می دانند پنالتی نبود و تصمیم ممبینی کاملا درست بود. در صحنه خطای دیگر روی برهانی در محوطه جریمه، باید بگویم که تصمیم گیری بسیار مشکل بود و با توجه به اینکه من در ورزشگاه بودم و اسکوربورد صحنه‌های آهسته را پخش نمی کند نمی توانم در این باره نظر دهم و منتظر گزارش ناظر بازی و بازبینی فیلم هستم.

نایب رئیس کمیته داوران خاطر نشان کرد: اینکه جایگاهم در ورزشگاه طوری بود که به صحنه مشرف نبودم اما در صحنه خطای پنالتی که ممبینی به درستی روی فرهاد مجیدی آن را گرفت، گفته شده که مدافع پرسپولیس باید اخراج می شد اما باید بگویم که با توجه به جهت حرکت فرهاد مجیدی که به سمت کرنر بود حتی اگر توپ هم به او می رسید زاویه‌اش بسیار تنگ می شد و فرصت صددرصد گل نبود. به همین دلیل تصمیم ممبینی کاملا درست بود.

وی درباره خطای مازیار زارع گفت: برخی آن را مستحق کارت قرمز می دانستند ولی به هر جهت پرسپولیس در این صحنه سه بر صفر عقب بود و این بازی هم شرایط خاص خودش را داشت و ممبینی در این صحنه سعی کرد بازی را مدیریت کند.

عسگری درباره گل سوم استقلال گفت: ما از سخندان توقع داشتیم که در این بازی تبحرش را نشان دهد و باید بگویم او به خوبی در همه صحنه‌ها آفساید عمل کرد. البته من هنوز فیلم بازی را ندیدم اما در صحنه گل سوم، فرهاد مجیدی از هوشش استفاده کرد و در زمان پاس ایستاد تا شریفات از منطقه‌ای که در آفساید نبود صاحب توپ شود و گل سوم به درستی به ثمر برسد. باید به این نکته اشاره کنم که صرف قرار گرفتن در شرایط آفساید تخلف نیست و فرهاد مجیدی در آن صحنه بی تحرک ایستاد تا هیچ دخالتی در روند بازی نداشته باشد و شریفات بتواند از فرصت استفاده کند.

وی در پایان تصریح کرد: خوشحالیم که تیم داوری به خوبی از این بازی حساس سربلند بیرون آمدیم. ما از تیم داوری در دربی و دیگر بازی‌ها انتظار داریم طوری قضاوت کنند که وقتی تصمیم‌های‌شان مورد نقد کمیته داوران قرار می گیرد این کمیته بتواند به منتقدان پاسخ قانونی بدهد. البته دربی تهران به اندازه کافی حساس است و انتخاب داوران برای این بازی کار راحتی نیست، هر چند که کمیته داوران پنج داور دارد که می توانند دربی را در هر شرایطی به خوبی قضاوت و مدیریت کنند.

هفتادوسومین دربی شهر تهران که دیداری در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی بود با برتری 3 بر صفر آبی پوشان به اتمام رسید تا این تیم در مرحله نیمه نهایی مسابقات به مصاف برنده دیدار شهرداری یاسوج - فولاد خوزستان برود.