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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

در نشست خبری عنوان شد؛

استفاده غیراصولی از رایانه توسط 60 درصد کاربران

استفاده غیراصولی از رایانه توسط 60 درصد کاربران

دبیر پانزدهمین کنگره طب فیزیکی و توانبخشی گفت: طبق تحقیقات انجام شده بیش از 60 درصد افرادی که با رایانه کار می‌کنند و اصول استفاده صحیح از این وسیله را می دانند اما به هنگام استفاده از رایانه این موارد را رعایت نمی‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید احمد رئیس السادات روز شنبه در نشست خبری این کنگره به نتایج تحقیقاتی در حوزه طب فیزیکی اشاره کرد و گفت: این مسئله باعث می‌شود این افراد دچار دردهای گردنی، گزگز و خواب رفتگی انگشتان، گرفتگی عضلات ساق پا و نهایتا دچار کمر درد شوند. انجام حرکات کششی مناسب، استراحت کافی در فواصل استفاده از رایانه و صحیح نشستن پشت سیستمهای رایانه‌ای برای کاهش این مشکلات مناسب است.

وی با فناوریهای نوین و خدمات جدید و شناساندن پتانسیلها و قابلیتهای این رشته به کارشناسان و متخصصان رشته‌های مرتبط چون فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و کار درمانی را از جمله اهداف برگزاری این کنگره دانست و افزود: بیش از 300 مقاله به دفتر دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد 220 مقاله مورد پذیرش واقع شد که در قالب 70 سخنرانی و پوسترهای آموزشی ارائه می‌شود.

دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی از برگزاری کارگاههای سونوگرافی و کاربرد آن در طب فیزیکی و اختلالات اسکلتی و عضلانی، توانبخشی در کودکان، بیوفیدبک، لیزرتراپی در حاشیه برگزاری این کنگره خبر داد و گفت: سعی کرده‌ایم در این کنگره دو پنل تخصصی در خصوص دو موضوع مغفول در این حوزه از جمله پرستاری و توانبخشی و آموزش پزشکی در طب فیزیکی و توانبخشی را نیز برگزار کنیم.

وی تاکید کرد: به دنبال پیدا کردن راهکارهای مناسب برای گنجاندن سرفصلهای رشته طب فیزیکی در رشته پزشکی عمومی هستیم. بسیاری از پزشکان عمومی قابلیتهای این رشته را نمی‌دانند و در این خصوص در نظام ارجاع نیز نمی‌توانند کمک شایان توجهی نمایند.

کد مطلب 1479769

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