علیرضا سبط احمدی، تهیهکننده این مجموعه تلویزیونی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: گروه مدتی است که از شمال به تهران بازگشته و سکانسهای تهران در حال تصویربرداری است. تدوین همزمان مجموعه نیز در حال انجام است.
گروه درحال حاضر سکانسهای خیابانی را تصویربرداری میکنند. ستاره اسکندری و امیر آقایی نیز جلو دوربین قرار دارند. "همه بچههای ما" از سه فاز تشکیل شده که هر فاز 10 قسمت است.
بخشهایی از این مجموعه علاوه بر شمال درمشهد نیزتصویربرداری میشود. این سریال با مضمون اجتماعی بچههای کار، بچههای بیسرپرست و بد سرپرست را دستمایه داستانهای خود قرار داده و سعی دارد در قالب روایت داستان به بحث همکاری و حس احسان دوستی مردم نسبت به برطرف ساختن ناهنجاریهای برخی کودکان در جامعه بپردازد.
محمد مهدی هاشمی، مارال فرجاد، اردلان شجاع کاوه، اسماعیل سلطانیان، داوود پورحسن، صحرا فتحی، لیلا تقوی و معراج سخنسنج دیگر بازیگران این مجموعه هستند. این مجموعه بیش از 180 بازیگر و 130 لوکیشن دارد و در 30 قسمت 45 دقیقهای ساخته میشود.
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