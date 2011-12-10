  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

حماس :

مرحله دوم تبادل اسرا 18 دسامبر آغاز می شود

مرحله دوم تبادل اسرا 18 دسامبر آغاز می شود

یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس از اعلام زمان اجرای مرحله تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "صالح العاروری" در گفتگو با روزنامه "فلسطین" چاپ غزه اظهار داشت: مرحله دوم توافقنامه تبادل اسرا با اسرائیل باید حداکثر تا هجدهم ماه جاری میلادی (27 آذر) به اجرا درآید.

وی افزود: طبق توافقات به عمل آمده مرحله دوم قرارداد تبادل اسرا باید طی 2 روز آتی انجام شود. در این مرحله 550 اسیر فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی آزاد خواهند شد، اما این رژیم تاکنون به طور رسمی درباره زمان اجرای تبادل اسرا واکنشی نشان نداده است.

خاطرنشان می شود به موجب توافق جنبش حماس و رژیم صهیونیستی که با میانجیگری مصر صورت گرفت هزار و 27 اسیر فلسطینی در ازای آزادی گلعاد شالیت طی2 مرحله آزاد می شوند. در مرحله نخست این تبادل اسرا که در ماه اکتبر انجام شد 477 اسیر فلسطینی از جمله 27 زن آزاد شدند.

کد مطلب 1479775

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها