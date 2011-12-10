مرحله دوم تبادل اسرا 18 دسامبر آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "صالح العاروری" در گفتگو با روزنامه "فلسطین" چاپ غزه اظهار داشت: مرحله دوم توافقنامه تبادل اسرا با اسرائیل باید حداکثر تا هجدهم ماه جاری میلادی (27 آذر) به اجرا درآید.

وی افزود: طبق توافقات به عمل آمده مرحله دوم قرارداد تبادل اسرا باید طی 2 روز آتی انجام شود. در این مرحله 550 اسیر فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی آزاد خواهند شد، اما این رژیم تاکنون به طور رسمی درباره زمان اجرای تبادل اسرا واکنشی نشان نداده است.

خاطرنشان می شود به موجب توافق جنبش حماس و رژیم صهیونیستی که با میانجیگری مصر صورت گرفت هزار و 27 اسیر فلسطینی در ازای آزادی گلعاد شالیت طی2 مرحله آزاد می شوند. در مرحله نخست این تبادل اسرا که در ماه اکتبر انجام شد 477 اسیر فلسطینی از جمله 27 زن آزاد شدند.