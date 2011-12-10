200 اثر به جشنواره منطقه ای داستان کوتاه غرب کشور ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه آبادی گفت: در راستای تجلیل از نویسندگان عرصه های دفاع مقدس و با توجه به بیداری مردم مسلمان بر علیه حاکمان وابسته به استکبار جهانی جشنواره منطقه ای داستان کوتاه مقاومت در کرمانشاه برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه موضوع این جشنواره را دفاع مقدس و بیداری کشورهای اسلامی اعلام کرد و افزود: ترویج روحیه آزادی، استقامت و برپایی عدالت و گسترش و مانایی فضائل انسانی و تبیین جایگاه فرهنگ در توسعه هنر داستان نویسی از اهداف این جشنواره است.

شاه آبادی، با اشاره به اینکه 200 اثر به این جشنواره ارسال شد، تاکید کرد: نویسندگان آثار خود را تا تاریخ یکم آذر از طریق پست یا ایمیل به دبیرخانه جشنواره به آدرس www.mohammad23333333@gmail.com و یا به نشانی کرمانشاه، میدان غدیر، مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی، انجمن داستان نویسان ارسال کردند.

بر اساس این گزارش، نخستین جشنواره منطقه ای داستان کوتاه مقاومت غرب کشور از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه و انجمن داستان نویسی پیرنگ فردا(20 آذر) در تالار غدیر برگزار می شود.