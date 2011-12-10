141 نفر از محریان طرح فروغ خانه گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار کردکوی بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از مجریان طرح استانی فروغ خانه گفت: سه هزار و 200 نفر از بانوان روستایی و عشایری استای از سوی کانون مهرگان شهرستان آموزش دیدند.

رمضانعلی الیاسی افزود: این طرح از طرح های مصوب بسته فرهنگی سفر سوم ریاست محترم جمهو یست که با هدف ارتقاء توانمندیهای بانوان، تقویت، تعالی و تحکیم بنیان خانواده در سه بخش مهارتهای زندگی، بهداشت و تغذیه و احکام برای از بانوان روستایی و عشایری استان از سوی کانون مهرگان شهرستان کردکوی به اجرا درآمد.

الیاسی ضمن اشاره به ایام شهادت امام حسین (ع) و یاران بزرگوارش به فرازهایی از سخنان امام حسین (ع) در راستای خانواده و اهمیت آن اشاره کرد.

وی افزود: شاید تاکنون امام حسین (ع) را تنها از زاویه محرم و حوادث کربلا شناخته باشیم و کمتر به توجه ایشان به امر خانواده و بانوان اشاره کرده باشیم.

الیاسی بیان داشت: اما باید بدانیم که اهل بیت (ع) خود بهترین و متعالی ترین الگو در زمینه خانواده های مؤفق و پویا هستند.



وی عنوان کرد: خانواده خشت بنای جامعه است و بانوان نیز نقشی اساسی در انسجام و یکپارچگی این نظام مقدس ایفا می کنند، بنابراین تلا ش در جهت تقویت این نقش مهم در جامعه و آموزش این قشر عظیم امری پسندیده و قابل تقدیر است.