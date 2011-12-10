نصب کنتور الکترومغناطیسی برای مشترکان پرمصرف در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس عبدالحمید توکلی‌بینا از نصب 35 کنتور الکترومغناطیسی برای مشترکان پرمصرف آب در قم خبر داد و ابراز داشت: این کنتورها عمدتا مجهز به سیستم ارسال داده از طریق پیام کوتاه هستند و به طور روزانه میزان مصرف آب اشتراک را ارسال می‌کنند.



وی هدف اصلی از نصب و راه‌اندازی کنتورهای الکترومغناطیسی آب مجهز به سامانه قرائت از راه دور را قرائت دقیق و مستمر کنتورهای مشترکان پرمصرف و رصد میزان مصرف آنها ذکر کرد و افزود: با توجه به اینکه احتمال خرابی کنتورهای مکانیکی در اشتراک های با مصرف بالا زیاد است استفاده از کنتورهای الکترومغناطیسی در این اشتراک‌ها ضروری است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم با اشاره به اینکه استفاده از سامانه قرائت از راه دور کنتورهای الکترومغناطیسی باعث افزایش دقت در قرائت کنتورهای پرمصرف شده است، ابراز داشت: با نصب و راه‌اندازی این کنتورها و ارسال اطلاعات روزانه به وسیله پیام‌کوتاه هر گونه خرابی کنتورها ظرف 24 ساعت مشخص شده و می‌توان ظرف 48 ساعت نسبت به رفع خرابی اقدام کرد.



وی همچنین با اشاره به اینکه با استفاده از سیستم قرائت از راه دور افزایش یا کاهش غیر متعارف مصرف مشترکین ظرف 24 ساعت مشخص می‌شود، ابراز داشت: با استفاده از این قابلیت می‌توان نسبت به رصد حوادث و یا برداشت غیرمجاز اقدام کرد.



توکلی‌بینا قابلیت صدور قبض برای هر دوره و مقطع زمانی و امکان ارسال اطلاعات مصرف برای مشترک را از جمله ویژگی‌های کنتورهای الکترومغناطیسی برشمرد.



وی افزود: این کنتورها می‌توانند در مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف کمک شایانی به شرکت آب و فاضلاب و همچنین مشترکان داشته باشند.



مدیرعامل آبفای قم با بیان اینکه این کنتورها در محدوده استان قم و در فاصله حداکثری 50 کیلومتری از مرکز شهر پراکنده هستند، گفت: نگهداری از کنتورها و راهبری سیستم قرائت از راه دور و ارسال پیام کوتاه به بخش خصوصی سپرده شده است.

