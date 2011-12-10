حمام و آب انبار کاکامیر بافق احیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قدیریان اظهار داشت: حمام کاکامیر به شماره 14593 در سال 84 و آب انبار کاکامیر با شماره ثبت 15862 در سال 85 با معماری متعلق به دوره قاجاریه مرمت و بازسازی شد.

وی عنوان کرد: عملیات اجرایی مرمت و ساماندهی این بنا شامل تخریب قسمتهای ناهمگون سردرب، دیوار چینی قسمتهای فروریخته، اندود کاهگل بدنه و ... است.

وی با بیان اینکه اعتبار هزینه شده برای این ساماندهی بالغ بر 13 میلیون ریال است، افزود: حمام کاکامیر یکی از ابنیه ‌های تاریخی شهرستان بافق است به طوری که پشت‌ بام آن با کوچه همسطح است و با 10 پله از قسمتهای مختلف بنا می ‌توان به داخل حمام وارد شد.

قدیریان ادامه داد: آب انبار کاکامیر یکی از بزرگترین آب ‌انبارهای بافق است که با حجم 250 متر مکعب آب و با پوشش آجری گنبدی گردچین به طور بسیار زیبا و باشکوهی در دل زمین و در عمق چهار متری قرار دارد.

وی بیان داشت: طول عمر زیاد بنا و شرایط جوی از جمله عوامل آسیب رسان به این سازه معماری است.