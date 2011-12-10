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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

برگزاری مانور آزمایشی انتخابات در علی آبادکتول

برگزاری مانور آزمایشی انتخابات در علی آبادکتول

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مانور آموزش فرایند سیستم جامع انتخابات توسط کاربران در علی آبادکتول در شرق گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کی پور فرماندار شهرستان علی آباد کتول اظهار داشت: این مانور به مدت دو روز با هدف آمادگی هرچه بیشتر عوامل اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد.

وی افزود:این مانور در روزهای شنبه و یکشنبه در حوزه های اصلی و حوزه فرعی برگزار می شود و روند اجرای آزمایشی مراحل مختلف از نام نویسی داوطلبان در بر خواهد داشت.

کی پور بیان داشت: مانور آزمایشی انتخابات همزمان با سراسر کشور از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور و ستاد استانی رصد خواهد شد.

علی آبادکتول بیش از 130 هزار نفر جمعیت دارد.
کد مطلب 1479788

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