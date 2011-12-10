برگزاری مانور آزمایشی انتخابات در علی آبادکتول

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر کی پور فرماندار شهرستان علی آباد کتول اظهار داشت: این مانور به مدت دو روز با هدف آمادگی هرچه بیشتر عوامل اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد.

وی افزود:این مانور در روزهای شنبه و یکشنبه در حوزه های اصلی و حوزه فرعی برگزار می شود و روند اجرای آزمایشی مراحل مختلف از نام نویسی داوطلبان در بر خواهد داشت.

کی پور بیان داشت: مانور آزمایشی انتخابات همزمان با سراسر کشور از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور و ستاد استانی رصد خواهد شد.

علی آبادکتول بیش از 130 هزار نفر جمعیت دارد.