هیچ حادثه ای در خیمه های عزاداری مشهد رخ نداد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشباد حسن جعفری اظهارکرد: در ایام عزاداری سازمان آتش نشانی به تناسب نیاز در محل هایی که لازم بوده است ماشین و نیرو های خود را مستقر کرده تا در صورت وقوع حادثه ای به سرعت به خدمات رسانی بپردارند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در برخی از مراسم های عزاداری، آتش زدن چادر به عنوان نماد آتش گرفتن خیمه های امام حسین(ع) مرسوم است، شهروندان باید نکات ایمنی را به منظور جلوگیری از هر گونه حادثه رعایت کنند.

جعفری گفت: هیئت های مذهبی، خیمه های عزاداری و ایستگاه های صلواتی اکثر ضوابط و موارد ایمنی را مدنظر قرار داده اند.

وی یادآور شد: با توجه به تمهیدات صورت گرفته از سوی سازمان آتش نشانی، تنها در جاده کنه بیست طی بی احتیاطی در استفاده از شمع، حادثه جزئی در چادر عزاداری صورت گرفت که به سرعت مهار شد.