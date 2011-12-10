۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۱

عزیزی خبر داد:

برگزاری مانور سه روزه BHC-U در منطقه شمالغرب کشور

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: مراقبتهای بهداشتی اولیه در حوادث کشور با حضور استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان از فردا به مدت 3 روز در استان آذربایجان شرقی به صورت منطقه ای آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین عزیزی گفت : به منظور سازماندهی نیروهای بهداشت و درمان در زمان حوادث و بلایا در سال جاری در هراستان در واحد معاونت بهداشت ، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر یک تیم تشکیل شده که آموزشهای لازم را فرا گرفته اند و تجهیزات مورد نیاز در اختیار این تیمها قرار گرفته است .

وی با اشاره به اعزام یک تیم  بعنوان استان معین شامل پزشک ، پرستار ، ماما ، نسخه پیچ به همراه خودروهای سبک و سنگین افزود: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با اولویت موضوع بهداشت و  پیشگیری در ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی به آسیب دیدگان حوادث را از اهم وظایف این تیم است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت : در این مانور استان زنجان در روستای ورگهان  از توابع استان آذربایجانشرقی نسبت به ارائه مانور BHC-U ( واکنش سریع  بهداشتی و درمانی ) اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 1479792

