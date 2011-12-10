وضعیت بحرانی دشتهای خراسان جنوبی/ برداشت منفی 151 میلیون متر مکعب آب

محمد حسین عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: استمرار این عمل کاهش شدید منابع آب استان را در پی داشته و به دنبال آن شاهد پیشروی آب شور به مراکز دشت ها، شور شدن آب و به تبع آن از بین رفتن خاک و نابودی مزارع خواهیم بود.

رئیس گروه مطالعات آبهای زیر زمینی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه افت سطح آب زیرزمینی و کسری مخزن در دشتهای استان، محدودیتهای زیادی در توسعه بهره برداری به وجود آورده است، تصریح کرد: مهم ترین آنها ممنوعیت برداشت آب از دشت ها برای جلوگیری از تشدید افت، شور شدن تدریجی آب زیرزمینی، کاهش توان آبدهی چاهها، خشک شدن قنوات، کمبود آب برای تامین آب شرب و صنعت و سر انجام ایجاد موانع سر راه رشد و توسعه استان است.

بهره برداری پایدار از دشتهای استان در خطر جدی است/ 50 درصد دشتهای بحرانی اند

عادلی افزود: در حال حاضر تقریبا از همه ظرفیت ها و پتانسیل های آبی استان به ویژه آبهای زیر زمینی استفاده شده و نه تنها امکان توسعه بهره برداری وجود ندارد، بلکه بهره برداری پایه دار و دائمی نیز در خطر جدی قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در محدوده استان خراسان جنوبی تعداد 33 محدوده مطالعاتی اصلی قرار دارد که از این تعداد 24 محدوده مستقل و 9 محدوده مشترک با استانهای مجاور است.

وی عنوان کرد: دو محدوده سده و سرایان در وضعیت ممنوعه بحرانی ،16 دشت در وضعیت ممنوعه و 15 دشت نیز به عنوان دشت آزاد تلقی می شوند.

عادلی گفت: در حال حاضر 1.13 میلیارد متر مکعب از آبهای زیر زمینی از طریق سه هزار و یک حلقه چاه، شش هزار و شش رشته قنات و دو هزار و 52 دهنه چشمه بهره برداری می شود.

وی بیان داشت: از این میزان بخش کشاورزی 90.8 درصد، دو درصد در بخش صنعتی، بخش شرب و بهداشت 5.2 درصد و دو سایر مصارف را به خود اختصاص می دهد.

عادلی ادامه داد: از کل تخلیه منابع آب 151 میلیون متر مکعب بیشتر از ظرفیت تغذیه طبیعی بوده و سالانه به همین میزان از حجم ذخایر آبهای زیر زمینی کاسته می شود.

وی اظهار داشت: پایین رفتن سطح آبهای زیر زمینی باعث نشست زمین می شود و در نتیجه این نشست، حتی اگر بارندگی هم رخ دهد، سفره های آب زیر زمینی که زمین در آنها نشست کرده است امکان جذب آب را نخواهند داشت زیرا با نشست زمین، منافذ آن از بین رفته و قابلیت آبگیری کاهش می یابد و این به معنای نابودی مزارع و بیابان زایی است.

کاهش 45 درصدی آبدهی قنوات در خراسان جنوبی

رئیس گروه مطالعات آبهای زیر زمینی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی افزود: با پایین رفتن سفره های آب زیر زمینی،همه ساله شاهد کاهش توان آبدهی چاهها هستیم که این موضوع باعث می شود صاحبان چاه ها هر چند سال یک بار ناگزیر به کف شکنی، تغییر محل و تعویض مصنوعات چاهها باشند و خسارات و زیانهای بسیار زیادی به آنان و اقتصاد منطقه تحمیل شود.

وی بیان کرد: هر ساله در اثر افت سطح آب، نیاز به مصرف انرژی و سوخت بیشتری برای استحصال آب از اعماق پایین تر در استان است.

عادلی تصریح کرد: با کاهش سطح آب زیرزمینی ناشی از برداشتهای بی رویه، از طول آبگون قنوات هر ساله کاسته شده و موجب کاهش آبدهی آنها می شود.

وی بیان داشت: طی دو دهه اخیر قنوات استان بیش از 45 درصد کاهش آبدهی داشته و تعدادی نیز خشک و از بین رفته اند و این روند متاسفانه در سالهای اخیر رشد فزاینده داشته و در نهایت مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به همراه خواهد داشت.