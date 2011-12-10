حمله پرز به برخی سیاستمداران اسرائیل/ یک فلسطینی دیگر شهید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، اتحادیه سراسری پزشکان عربی عضو سازمان همکاری اسلامی خواستار برگزاری اجلاس سران اسلامی برای مقابله با تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه بیت المقدس شد.

خبر دیگر اینکه "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان در دوحه با "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب آخرین تحولات فلسطین را مورد رایزنی قرار داد.

از سوی دیگر "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی ضمن دیوانه خواندن برخی سیاستمداران این رژیم افزود: برخی ها قبل از اینکه فکر کنند طرح ارائه می کنند.

وی گفت: مواضعی که به وسیله این سیاستمداران اتخاذ می شود سبب شعله ور شدن جنگ با دنیای اسلام می شود که تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت پخش اذان از جمله آنهاست.

از سوی دیگر "ریاض المالکی" وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: ما در برابر اقدامات اسرائیل سر تعظیم فرود نمی آوریم و پایداری ما بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: با وجود اقدامات اسرائیل ما از هدف اصلی خود که پایان اشغال و رنجهای مردم فلسطین و تشکیل کشور مستقل دست بر نمی داریم.

مالکی بیان کرد: ما سرزمین خود را رها نمی کنیم و در آن می مانیم زیرا ریشه های ما در این خاک قوی است، ما دوباره به شورای امنیت متوسل می شویم.

خبر دیگر اینکه یکی از مجروحان درگیری های دیروز میان جوانان فلسطینی با نظامیان اشغالگر در روستای صالح پیامبر در کرانه باختری شهید شد.

"مصطفی عبدالرزاق التمیمی" 28 ساله به سبب اصابت گاز به صورتش در فاصله نزدیک در تظاهرات هفتگی روستای رام الله در کرانه باختری زخمی شده بود.

از سوی دیگر جنگنده های رژیم صهیونیستی یک منطقه خالی از سکنه را در غرب شهر "رفح" در جنوب نوارغزه بمباران کردند.