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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

نمایشگاه اهدای سبد‌های ورزشی به مدارس در مشهد تمدید شد

نمایشگاه اهدای سبد‌های ورزشی به مدارس در مشهد تمدید شد

مشهد - خبرگزاری مهر: زمان برگزاری نمایشگاه اهدای سبدهای ورزشی به مدارس در مشهد تا 21 آذر ماه جاری تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره طرح اهدای سبد‌های ورزشی به مدارس مشهد توسط مدیریت امور تربیت بدنی همگانی شهرداری و آموزش و پرورش خراسان رضوی در قالب نمایشگاهی از 21 آبان ماه جاری آغاز شد که تاکنون 555 مدرسه سبدهای ورزشی شامل وسایل ورزشی مورد نیاز مدارس خود را دریافت کرده‌اند.

در این طرح نمایشگاهی از لوازم ورزشی در سالن ورزشی شهید کوشه‌ای مشهد برپا ‌شده است و مدیران مدارس با هزینه 50 هزار تومان به علاوه بن‌های 50 هزار تومانی که از سوی شهرداری در اختیارشان قرار می‌گیرد می‌توانند لوازم ورزشی برای مدرسه خود تهیه کنند.

این نمایشگاه که تا 10 آذر ماه جاری ادامه داشت، از امروز 19 آذر ماه بازگشایی و تا روز دوشنبه 21 این ماه از ساعت 8 الی 13 پذیرای مدیران و مسئولان مدارس خواهد بود.

گفتنی است، شهرداری مشهد در راستای فعالیت های خود در حوزه ورزش همگانی با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان، امسال 32 مدرسه دخترانه را نیز به وسایل بدنسازی پارکی تجهیز می‌کند.

کد مطلب 1479797

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