260 شاعر آثار خود را به کنگره سراسری "حنجره های سرخ" ارسال کردند

مصطفی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دبیرخانه سومین کنگره سراسری شعر عاشورا "حنجره‌های سرخ" با دریافت هزار و 18 اثر از شعرای تمام استان‌های کشور، بسته شد.

وی ادامه داد : این آثار از 260 شاعر کشور به دبیرخانه سومین کنگره سراسری شعر عاشورا رسیده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز ادامه داد: آثار رسیده به این کنگره، کدبندی و برای انجام داوری و گزینش 20 شاعر برگزیده به داوران کنگره که از چهره‌های شاخص شعر امروز هستند، تحویل شد.

محمدی یادآور شد: سومین کنگره سراسری شعر عاشورایی با عنوان "حنجره ‌ های سرخ" 23 آذرماه مصادف با 18 محرم ‌ الحرام در سالن مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ الیگودرز برگزار می ‌ شود.

وی به جایگاه این کنگره شعر اشاره و تصریح کرد: این کنگره شعر در کشور صاحب شناسنامه شده و از مطرح ترین کنگره های شعر عاشورایی محسوب می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز یادآور شد: برگزاری موفق دو کنگره گذشته شعر عاشورایی سطح توقع شاعران کشور و مردم هنر دوست الیگودرز را نسبت به برگزاری این برنامه بسیار بالا برده است و به همین دلیل ما به دنبال برگزاری موفق تر و منسجم تر این برنامه نسبت به سالهای گذشته هستیم که این امر نیازمند همکاری و حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان است.