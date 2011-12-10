حکم اسیدپاشی اردبیل هنوز صادر نشده است/ جراحی صورت سیما در آینده

به گزارش خبرنگار مهر، این پرونده نه تنها بر خلاف وعده‌های داده شده مبنی بر صدور حکم طی ماه گذشته به نتیجه نرسیده بلکه بررسی آن همچنان ادامه دارد و دادگاهی نیز برای متهم پرونده تشکیل نشده است.

با گذشت نزدیک به سه ماه از واقعه اسیدپاشی در اردبیل تاخیردر صدور حکم برای این پرونده انتظار شهروندان را بی پاسخ گذاشته است.

در حادثه شوم اسید پاشی اردبیل، سیما زن 18 ساله به همراه فرزند خود سمای چهار ساله به علت کینه یکی از خواستگاران سابق خود قربانی واقعه‌ای شد که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و انتظارها را از عملکرد دستگاه قضا بالا برد.

در پی این ماجرا با وجود این که متهم در همان روزهای اول وقوع جرم و به هنگام فرار از کشور در مرز بیله سوار توسط ماموران دستگیر و بازداشت شد، هنوز حکمی تا به امروز برای او صادر نشده و متهم همچنان در بازداشت به سر می برد.

پرونده‌ای که می‌خواست متفاوت باشد

برادر قربانی این حادثه روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال پیگیری‌های مکرر برای رسیدگی به این پرونده، مراجع قضایی صدور حکم را مشروط به حضور قربانی در جلسات بازپرسی دانسته‌اند، این در حالی است که حکم پرونده براساس اعلام این مراجع باید تاکنون صادر می شد.

رحیمی با بیان اینکه قرار بود این پرونده متفاوت بوده و به صورت سریع و قاطع بررسی شود، تصریح کرد: با وجود اینکه بررسی زوایای پرونده به اتمام رسیده، اما هنوز حکمی صادر نشده و خانواده قربانی خواستار رسیدگی سریع‌تر به پرونده هستند.

انجام پنج عمل جراحی تاکنون/آشفتگی روحی قربانیان حادثه

سیما، قربانی این حادثه که از ناحیه صورت، شانه و دستها دچار سوختگی درجه سه شده بود، طی این مدت در بیمارستان بستری بوده و به گفته برادرش تا به حال پنج عمل جراحی بر روی اندامها به غیر از صورت انجام شده است.

رحیمی عنوان کرد: پس از این نیز عملهای جراحی پلاستیک بر روی صورت سیما آغاز خواهد شد که طبق گفته پزشکان مشخص نیست حتی پس از این عمل‌ها چهره او به حالت عادی برگردد.

وی در توضیح وضعیت سما، فرزند قربانی که از ناحیه صورت آسیب دیده بود، گفت: زخم‌های صورت سما بهبود یافته اما وضعیت روحی وی مانند مادرش نابسامان و ترس مستولی از وقوع این واقعه همچنان در ذهن هر دو باقی مانده است.

رحیمی همچنین با یادآوری وضعیت دو آسیب دیده دیگر این واقعه تصریح کرد: دو همسایه که هنگام کمک به سیما از ناحیه دست دچار سوختگی شده‌اند بهبود نسبی یافته‌اند و در عین حال به علت سوختگی شدیدتر یکی از آنها، وی نیز هنوز بهبودی کامل خود را به دست نیاورده است.

گفتنی است در پی کمک‌های این دو همسایه و شستشوی اسید ریخته شده بر سر و صورت قربانی حادثه، آسیب‌های وارده کمتر شده و حتی مانع کور شدن سیما شده است.

300 میلیون ریال هزینه درمان/کسی حاضر به حمایت مالی نیست

در حالی که تاخیر طولانی مدت صدور حکم برای این پرونده، خانواده قربانی و شهروندان را نگران و ناامید کرده است، به علت هزینه‌های گزاف درمانی و عملهای پلاستیک صورت گرفته، این خانواده متحمل سختی مضاعف شده اند.

برادر قربانی با اشاره به این موضوع اضافه کرد: تا کنون بالغ بر 150 میلیون ریال برای درمان سیما هزینه شده و اما به گفته پزشکان برای عملهای دیگر بر روی صورت وی و ترمیم آسیبها به بیش از این رقم نیاز است.

وی با انتقاد از نحوه برخورد متولیان در حمایت مالی و اخذ وام برای ادامه درمان ابراز داشت: به علت اینکه از هیچ نهادی نتوانستیم وام بگیریم مجبور به تامین مخارج از دوستان و آشنایان شده‌ایم و هم اکنون به تمام فامیل و آشناها بدهکار هستیم.

رحیمی متذکر شد: به عنوان مثال در مراجعه به کمیته امداد برای دریافت وام با درخواست ما موافقت نشد و اعلام کردند که به علت شکایت ما از متهم باید هزینه‌های درمان از او گرفته شود.

وی با اشاره به عدم توانایی مالی و با بیان اینکه برای ادامه درمان سیما نیازمند اخذ وام هستیم، افزود: متاسفانه تاکنون هر جا مراجعه کرده ایم پاسخ منفی به درخواست ما داده اند که از مسئولان می خواهیم در این خصوص خانواده قربانی را یاری کنند.

رحیمی خواستار رسیدگی سریع به پرونده و صدور حکم شد و بیان داشت: با اتفاق پیش آمده برای آمنه قربانی اسیدپاشی تهران و بخشش متهم، نشان داد که این دست جرایم بخشش پذیر نیست و با این عمل انسانی از حجم آن کاسته نمی شود.