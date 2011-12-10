خلاء مدیریتی در دنیا سبب جهانی شدن انقلاب اسلامی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در دومین شورای اداری جوانان این استان اظهار داشت: اکنون زمان مناسبی برای تشکیل و ایجاد مدیریت الهی جهانی بر مبنای اندیشه های انقلاب اسلامی ایران است.

وی تأکید کرد: فروپاشی شوروی سابق و ناتوانی نظام لیبرالیسم در مدیریت کشورهای غربی در زمان حاضر دنیا را با خلاء مدیریتی مواجه کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: بر این اساس جوانان کشور باید بکوشند تا تفکر و اندیشه اسلامی و نظام مدیریتی مبتنی بر اصل ولایت فقیه که خواسته امام خمینی (ره) بوده، جهانی شود.

عنابستانی به برنامه ریزیهای بلند مدت دشمنان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره و تصریح کرد: مشاوران جوان مدیران باید تفکرات و برنامه هایی با افق بلندمدت داشته و برنامه ریزی بلند مدت را در اولویت قرار دهند.



