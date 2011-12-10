  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

عنابستانی:

خلاء مدیریتی در دنیا سبب جهانی شدن انقلاب اسلامی شده است

خلاء مدیریتی در دنیا سبب جهانی شدن انقلاب اسلامی شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: خلاء مدیریتی در دنیا سبب فراهم شدن شرایط جهانی شدن الگوی انقلاب اسلامی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در دومین شورای اداری جوانان این استان اظهار داشت: اکنون زمان مناسبی برای تشکیل و ایجاد مدیریت الهی جهانی بر مبنای اندیشه های انقلاب اسلامی ایران است.

وی تأکید کرد: فروپاشی شوروی سابق و ناتوانی نظام لیبرالیسم در مدیریت کشورهای غربی در زمان حاضر دنیا را با خلاء مدیریتی مواجه کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: بر این اساس جوانان کشور باید بکوشند تا تفکر و اندیشه اسلامی و نظام مدیریتی مبتنی بر اصل ولایت فقیه که خواسته امام خمینی (ره) بوده، جهانی شود.

عنابستانی به برنامه ریزیهای بلند مدت دشمنان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره و تصریح کرد: مشاوران جوان مدیران باید تفکرات و برنامه هایی با افق بلندمدت داشته و برنامه ریزی بلند مدت را در اولویت قرار دهند.
 
 

کد مطلب 1479805

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها