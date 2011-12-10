استان تهران رتبه اول سطح باغات سیب با پایه رویشی کشور را دارد

سید محمد موسوی در حاشیه اولین نشست کمیته فنی میوه های دانه دار کشور که با حضور مدیران اجرایی و تحقیقاتی باغبانی 10 استان کشور در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان تهران رتبه اول سطح باغات سیب با پایه مالینگ و رتبه چهارم تولید سیب درختی در کشور را دارد.

وی گفت: هدف از برگزاری نشست کمیته فنی میوه های دانه دار کشور، بررسی گسترش توسعه باغهای متراکم سیب، چالشها و راهکارهای آن است.

استان تهران حدود 12 هزار هکتار باغات سیب دارد

این مسئول ادامه داد: در استان تهران حدود 12 هزار هکتار باغات سیب موجود است که حدود 307 هکتار تولید سیب در این استان است.

وی بیان کرد: با تبدیل باغات سنتی به باغات متراکم و با پایه های رویشی یا مالینگ، شروع باردهی اقتصادی باغات از هفت به سه سال کاهش پیدا می کند.

تبدیل باغات سنتی به باغات متراکم میانگین تولید را افزایش می دهد

موسوی با بیان اینکه با تبدیل باغات سنتی به باغات متراکم، میانگین تولید از 15 تن در هکتار به حدود 60 تن در هکتار می رسد، افزود: با اجرای این طرح افت و ضایعات حین برداشت محصول 10 درصد کاهش پیدا می کند.

وی یادآور شد: با اجرای تبدیل باغات سنتی به باغات متراکم، سال آوری تولید کاهش و محصول یک دست تر خواهد شد و در مجموع هزینه برداشت نیز تا 50 درصد کاهش پیدا می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اضافه کرد: یکهزار هکتار از باغات غیراقتصادی استان تهران به باغات با کشت پایه های مالینگ و رویشی اصلاح شده است.

وی گفت: با حمایتهای صورت گرفته از از نظر فنی، تأمین نهال، آموزش، ترویج و تسهیلات بانکی، بنا هست که سطح گسترده ای از سطح باغات سنتی و باغاتی که از نظر سن درخت، آلودگی، آفات و امراض غیر اقتصادی شده باشند، با پشتیبانی به باغات متراکم با پایه های رویشی تبدیل شوند.