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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۷

در سفر العربی به بغداد؛

آیت الله سیستانی دبیرکل اتحادیه عرب را به حضور نپذیرفت

آیت الله سیستانی دبیرکل اتحادیه عرب را به حضور نپذیرفت

تقاضای دبیرکل اتحادیه عرب برای دیدار با مرجع عالیقدر شیعیان عراق طی سفر اخیر وی به بغداد، با پاسخ منفی آیت الله سیستانی روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبک تلویزیونی العراقیه، "نبیل العربی" اخیرا در سفر به بغداد علاوه بر دیدار با مقامات ارشد عراقی خواستار انجام ملاقاتی با "آیت الله سیستانی" مرجع عالیقدر شیعیان شده بود. بر این اساس، گفته شده که آیت الله سیستانی این تقاضا را به علت مشغله زیاد کاری رد کرده است.

خاطرنشان می شود نبیل العربی در سفر اخیر خود به بغداد با "نوری المالکی" نخست وزیر و "هوشیار زیباری" وزیرخارجه عراق دیدار کرد.

این در حالی است که اتحادیه عرب اخیرا در اقداماتی ضدسوری در همراهی با تهدیدات قدرتهای غربی، دست به تحریم دمشق و تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب زده است.

کد مطلب 1479808

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