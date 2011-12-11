اولین مرکز روانپزشکی البرز راه اندازی می شود

دکتر محمد حسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این مرکز اولین مرکزی است که برای رسیدگی به امور بیماران روانی در استان البرز تاسیس می شود.

وی گفت: برای این مرکز دو بخش اطفال و بزرگسال در نظر گرفته شده که به ارائه خدمات روانپزشکی خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه بخش روانپزشکی بیمارستان باهنر به زودی راه اندازی می شود، گفت: در حال حاضر تعداد هشت تخت در این بخش قرار داده شده که با استانداردهای روانپزشکی منطبق است.

دکتر ناصری در خصوص تعداد روانپزشکان این بخش گفت: دو روانپزشک برای اطفال و بزرگسال در نظر گرفته شده است.

وی راه اندازی چنین بخشی را از نیازهای ضروری بیماران استان برشمرد و اظهار داشت: کمبودهایی در این زمینه در استان وجود دارد که در تلاش هستیم آنها را رفع کنیم.

این مسئول اظهار امیدواری کرد در آینده ای نزدیک بتوانیم بیمارستانی ویژه این بیماران راه اندازی کنیم.