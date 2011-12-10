تولید چقندرقند در اسلام آباد غرب 10 درصد رشد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالله بابلی، صبح شنبه در بازدید از کارخانه قند این شهرستان گفت: امسال کشاورزان شهرستان اسلام آبادغرب 40 درصد کل چقندر قند استان را تولید کرده اند.

فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب افزود: در سال زراعی 89-90 اراضی این شهرستان به میزان 3200 هکتار زیرکشت چقندر قند رفته است.

بابلی افزود: این تولید نسبت به سال قبل که تولید چقندر 210 هزار تن بوده، از افزایش 10 درصدی برخوردار است.

فرماندار اسلام آباد تاکید کرد: میانگین تولید محصول چقندر قند در سطح کشور 50 تن در هر هکتار است که این میزان در اسلام آباد غرب 65 تن در هر هکتار است.

بابلی در پایان گفت: خوشبختانه یکی از کشاورزان فعال شهرستان اسلام آبادغرب توانسته است که در هر هکتار، 147 تن چقندر تولید کند.

