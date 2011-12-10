به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی با بیان اینکه شهروندان تهرانی در صورت پرداخت قبوض عوارض نوسازی و نیز مدیریت پسماند تا 20 آذرماه می توانند از جوایز خوش حسابی پرداخت عوارض بهره مند شوند گفت: مهلت بهره مندی از جوایز خوش حسابی شهرداری تهران دیگر تمدید نمی شود و 90 جایزه ارزشمند برای خوش حسابان پرداخت عوارض در نظر گرفته شده است.

معاون شهردار تهران اظهارداشت: توزیع قبوض نوسازی، مشاغل و بهای خدمات مدیریت پسماند در شهر تهران به طور کامل انجام شده و علاوه بر امکان پرداخت عوارض، تقسیط عوارض نوسازی و مشاهده سوابق پرداخت‌های قبلی در سایت شهرداری تهران (www.tehran.ir) امکان پذیر است.

معاون شهردار تهران افزود: قبوض عوارض نوسازی سال جاری بر خلاف سال‌های اخیر که در 5 برگ ارایه می‌شد صرفا در یک قبض تولید و توزیع شده است اما به منظور رعایت حال شهروندان و ادامه روند سیاست تقسیط عوارض، امکان پرداخت قسطی عوارض نوسازی در 4 قسط در بخش پرداخت الکترونیک عوارض در سایت شهرداری تهران فراهم است.

به گفته پورزرندی، قبوض امسال با استاندارد‌های شورای انفورماتیک بانک‌ها مطابقت دارند و دارای شماره شناسه قبض، شماره شناسه پرداخت و حتی بارکد هستند و به صورت غیرحضوری از طریق امکانات اینترنت بانک، تلفن بانک، موبایل بانک و تمامی بانک‌های طرف قرارداد شهرداری، بانک‌های شهر، سپه، ملی، تجارت، صادرات، مسکن، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان و پست بانک امکان پرداخت فراهم است.