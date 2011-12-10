به گزارش خبرگزاری مهر، نجمه خدادادی هدف از راه اندازی این ایستگاهها را شرکت شور انگیز مردم در طرح اهداء کتاب عاشورایی سال گذشته دانست.

وی افزود: در سال گذشته و همزمان با ایام ماه محرم پروژه اهداء کتاب عاشورایی در تمام استان اجرا شد که بیش از یک میلیون جلد کتاب توسط مردم به اداره کل کتابخانه های عمومی اهداء شد و وجود این منبع غنی کمک ارزشمندی به ما بود تا قفسه کتابخانه های روستایی و ارگانهایی که تقاضای اهداء کتاب کرده بودند را تجهیز کنیم.

وی مدت زمان فعالیت این ایستگاه ها را یک ماه خواند و تاکید کرد: مردم ایران در تمامی ایام ارادت خود را به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت به بهترین شکل نشان دادند و نذری هایی که در ماه محرم بین عزاداران حسینی تقسیم می شود نمودی از این ارادت است.

وی بیان کرد: اهداء کتابهای مازاد در منازل و ادارات به کتابخانه های عمومی نیز می تواند به عنوان یک نذر فرهنگی جایگاه ویژه ای داشته باشد که علاوه بر اجر و پاداش اخروی، یک حرکت ارزشمند در جهت ارتقاء کتابخوانی در سطح جامعه محسوب می شود.