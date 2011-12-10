به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون تردید یکی از رخدادهای مهم تاریخ انقلاب اسلامی است که اکنون با گذشت 27 سال، بررسی عملکرد این شورا و تبیین افق آینده شورایعالی انقلاب فرهنگی را به عنوان ضرورتی انکارناپذیر در پیشروی نیروهای انقلاب به ویژه جریان دانشجویی مسلمان قرار داده است.
از این رو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور، جمعبندی، تحلیلها و پیشنهادات خود را درخصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل اعلام میگردد:
1. شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالیترین نهاد تصمیمگیر و تصمیمساز در حوزه مسائل فرهنگی، در حقیقت در حکم مرکز ثقل پیشبرد اهداف فرهنگی گفتمان انقلاب اسلامی است که کارآمدی، روزآمدی، هوشمندی و تأثیرگذاری این شورا در حیطه فرهنگ به معنای تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی و هرگونه ناکارآمدی، روزمرگی و رخوت این شورا به معنای تضعیف گفتمان انقلاب اسلامی قلمداد میگردد. از این رو، با عنایت به تأکیدات فراوان بنیانگذار راحل نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای در رابطه با اهمیت وجهه فرهنگی گفتمان انقلاب اسلامی، لازم است همه نخبگان دانشگاهی و حوزوی و دلسوزان کشور مسائل و عملکرد این شورا را از نزدیک بررسی و رصد نموده و در عمل، با ارائه مشورت، بیان دیدگاه ها و انتقادات و گوشزد نمودن نقاط ضعف، این شورا را در ادامه این مسیر همراهی نمایند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد حاکمیتی مانند سایر وزارتخانهها و دستگاهها نیست که تصمیمات و عملکردش صرفاً در حوزههای تنگ اداری و بروکراتیک سازمانی تعریف گردد، بلکه شورایعالی انقلاب فرهنگی، نهادی فرادستگاهی و فراسازمانی و متعلق به آحاد مردم و نخبگان است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی متعلق به تکتک افرادی است که قلبشان برای انقلاب و میهن اسلامی میتپد و همواره با دغدغه پیگیر و موضوعات مربوط به این شورا هستند.
2. بررسی منصفانه عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی از روز تأسیس تاکنون مسلماً حاوی نقاط مثبت و نقاط ضعفی است که به فرموده رهبر معظم انقلاب بایستی توأمان مورد بررسی قرار گیرد تا از این رهگذر، نه خدای ناکرده با دید صرف نقاط قوت دچار توهم و آسودگی و رضایت خاطر بیجهت شویم و نه اینکه با مرور نقاط ضعف به ورطه سیاهنمایی بیفتیم.
رویکرد مثبت و قابل تقدیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در تهیه و تدوین اسناد بالادستی همچون نقشه جامع علمی کشور، سند چشمانداز فرهنگی کشور، قانون عفاف و حجاب و... بیانگر استفاده این شورا از عقبه کارشناسی قوی در امور محتوایی و علمی است که میتواند در ترسیم مسیر حرکت فرهنگی کشور و ملزومات و ضروریات فرهنگی انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته باشد؛ از سوی دیگر حضور افراد کارکشته و باسابقه ـ بویژه اعضای حقیقی شورا ـ وجاهت علمی و فرهنگی به این شورا بخشیده و برخورداری این شورا از چهرههای برجسته فرهنگی، به عنوان یک سرمایه اجتماعی برای این شورا محسوب میشود.
لکن از آنجا که ماهیت جریان دانشجویی ایجاب مینماید، بایستی به صورت مبسوطتری به نقاط ضعف و انتقادات وارده به این شورا پرداخت:
اول) آنچه که دغدغه و دلمشغولی همیشگی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی بوده و هست، بحث خروجی عینی و عملی شورایعالی انقلاب فرهنگی ست. وقتی به میدان جنگ و نبرد فرهنگی میان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و جبهه معارض مینگریم با این سؤال مواجه میشویم که سهم شورایعالی انقلاب فرهنگی در این نبرد عملی چقدر است؟
البته شاید برخی عنوان نمایند که این شورا در مقام سیاستگذاری است و نه در مقام عملیات! که باید در جواب ایشان گفت آیا با وجود و حضور تمامی دستگاههای عریض و طویل فرهنگی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی گرفته تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سازمان تبلیغات اسلامی گرفته تا وزارت علوم و... باز هم نباید توقع عملیاتی شدن تصمیمات شورایعالی انقلاب فرهنگی را داشت؟
به نظر میرسد دستگاههای فرهنگی به جای آنکه به عنوان بازوهای اجرایی شورایعالی انقلاب فرهنگی عمل نمایند به عنوان جزیرههایی جدا از هم و با توجه به منویات و رویکردهای سیاسی و فرهنگی مدیران آن دستگاه عمل مینمایند و جالب اینجاست که بعضاً هم مواضع و رویکردهایی متضاد در مقابل هم اتخاذ مینمایند.
لذا به نظر میرسد مصوبات و تصمیمات شورایعالی انقلاب فرهنگی، کمتر جنبه عملی و عینی به خود میگیرد و این موضوع از 2 جا نشئت میگیرد:
یا اینکه برخی تصمیمات و مصوبات در فضائی غیرواقعی و غیرمنطبق با فضای فرهنگی موجود کشور اتخاذ میگردد و از این رو دستگاههایی که در خط مقدم عملیات فرهنگی هستند امکان اجرای آن مصوبات را ندارند و یا اینکه دستگاههای متولی، بنا به دلایل مختلف خود را ملزم به حرکت در چارچوب شورایعالی انقلاب فرهنگی نمیدانند که در هر 2 صورت کارکرد این شورا با ضعف و اخلال مواجه میشود.
دوم) نقطه ضعف دیگر به برخی افراد حاضر در شورا برمیگردد. افرادی که عموماً چندین شغل و مسئولیت دارند و علاوه بر آن در جایگاههای مختلف اجتماعی و سیاسی مشغول فعالیت هستند و شوربختانه مسائل شورای عالی انقلاب فرهنگی دغدغه دسته چندم آنها محسوب میگردد. این آقایان و یا خانمها، کمتر مطالعه و اشرافی درخصوص موضوعات فرهنگی کشور دارند و بارها شنیده شده برخی آقایان دستور جلسات شورا را هم داخل اتومبیل و در مسیر رسیدن به جلسات مطالعه مینمایند! و با اینکه با سپردن و تفویض موضوعات به مشاوران و نیروهای دیگر، عملاً نظرات دیگران را در جلسه عنوان مینمایند. البته مشورت بسیار مطلوب است، اما نه اینکه دیگران تصمیم بگیرند و آقایان فقط اعلام کنند و رأی دهنده باشند.
سوم) به نظر میرسد سازوکار مشخصی در دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی برای ارتباط با بدنه دانشگاهی ـ به خصوص دانشجویان ـ وجود ندارد و این درحالی است که تقریباً سرنوشت اکثر امور مربوط به حوزه کلان فرهنگی و سیاسی دانشگاههای کشور در این شورا رقم میخورد.
اکتفاء دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی به گزارشات مدیران دانشگاهها و یا سایر نهادهای حاکمیتی باعث شده تا بعضاً فهم دقیقی از صحن دانشگاهها در شورایعالی انقلاب فرهنگی وجود نداشته باشد.
البته در یکی از دیدارهای اعضای این اتحادیه با دبیر محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی داشتهاند، دکتر مخبر وعده دادند که بخش ارتباط با بدنه دانشجویی در دبیرخانه ایجاد و فعال شود که متأسفانه نتیجهای تاکنون حاصل نگشته است.
چهارم) برخی مطالبات مهم رهبر معظم انقلاب در پیچ و خم کارگروهها و جلسات شورایعالی فرهنگی بیسرانجام مانده است. در رابطه با کرسیهای آزاداندیشی به عنوان یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب همچنان شاهد حرکت جدی در شورایعالی انقلاب فرهنگی نیستم، گرچه ما دانشجویان خود را هم دراین موضوع مقصر میدانیم.
تحول در علوم انسانی به عنوان یکی از حیاتیترین مسائل حال حاضر دانشگاهها، اسلامی شدن دانشگاهها، مهندسی فرهنگی و... مطالبات مهم رهبری انقلاب است که لازم است با جدیت بیشتری در شورایعالی انقلاب فرهنگی به سمت عملی شدن پیش برود.
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور در پایان ضمن تقدیر و سپاس از تلاشهای صورت گرفته در شورایعالی انقلاب فرهنگی بر این نکته تأکید میکند که عملکرد این شورا نه تنها به هیچ وجه متناسب با عظمت گفتمان انقلاب اسلامی نیست، بلکه در مقایسه با حرکت جهادی دانشمندان عزیز کشورمان در حوزههای مختلف علمی و تلاشهای صورت گرفته درجهت پیشرفت در فناوریهای نو نبوده و لازم است شورایعالی انقلاب فرهنگی برای همپایی با سایر ارکان علمی کشور سرعت و جدیت بیشتری به خرج دهد.
در بیانیه ای مطرح شد؛
انتقاد دانشجویان از عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون کرسیهای آزاداندیشی
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل با صدور بیانیه ای به مناسبت سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی آورده است: در رابطه با کرسیهای آزاداندیشی به عنوان یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب همچنان شاهد حرکت جدی در شورایعالی انقلاب فرهنگی نیستم، گرچه ما دانشجویان خود را هم دراین موضوع مقصر میدانیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
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