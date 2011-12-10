  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

شیرانی:

دوره های آموزشی طبخ آبزیان در شهرستان فارسان برگزار شد

دوره های آموزشی طبخ آبزیان در شهرستان فارسان برگزار شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان گفت: دوره های آموزشی طبخ آبزیان ویژه زنان روستایی در شهرستان فارسان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیرانی اظهار داشت: این دوره ها با هدف آشنایی زنان روستایی با فواید مصرف آبزیان، تاثیر آن در رشد و نمو و سلامت بدن، ترویج استفاده از ماهی و میگو در سبد غذایی خانوار ها در روستاهای شهرستان فارسان برگزار شد.

وی افزود: دوره های آموزشی طبخ آبزیان ویژه زنان روستایی برای چهارمین سال متوالی در شهرستان فارسان برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان بیان داشت: در این دوره ها 250 نفر از زنان روستایی نحوه پخت چندین نوع غذا را به صورت عملی فرا گرفتند.

فارسان در فاصله 55 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

کد مطلب 1479821

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها