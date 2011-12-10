اجرای تعرفه خدمات پرستاری به تشکیل شورای عالی بیمه سلامت موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فاطمه حق دوست اسکویی اظهار کرد: شورای عالی بیمه سلامت برای تایید اجرای این قانون متقاضی مستنداتی از وزارت بهداشت بود که همه مستندات به همراه فرم رضایت سنجی از بیمار و پرستار آماده و در اختیار بیمه گذاشته شد تا این شورا پس از بررسی، تایید و تعیین میزان بار مالی آن را به هیئت وزیران تقدیم کند.

وی ادامه داد: ظاهراً تصمیم گیری درباره قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در دستور کار نخسین جلسه شورای عالی بیمه سلامت است که البته با توجه به تغییراتی در وزارتخانه ها، زمان تشکیل جلسه شورا عالی بیمه سلامت هم تغییر کرده است.

قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری افزود: پس از تایید شورای عالی بیمه سلامت هیئت دولت آن را پیگیری می کند و منابع مالی آن در قانون بودجه 91 دیده می شود.

اسکویی اظهار امیدواری کرد با همکاری همه دانشگاهها و شورای عالی بیمه سلامت این قانون در سال 91 اجرایی شود.

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تیر 1386 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و قرار بود بعد از 6 ماه از آن زمان آیین نامه اجرای آن توسط وزارت بهداشت و وزارت رفاه تدوین و اجرایی شود.

مطابق قانون برنامه توسعه پنجم کشور نیز که از اول امسال باید اجرایی می شد، باید شورای عالی بیمه درمان حذف و به جای آن شورای عالی بیمه سلامت در دولت تشکیل شود که تصمیم گیری درباره تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز از وظایف آن است اما این شورای جدید نیز از ابتدای امسال عملاً تشکیل نشده است.