تلویزیون اینترنتی شهرداری تبریز راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون اینترنتی شهرداری با هدف ایجاد کانال ارتباطی مستقیم و زنده با شهروندان تبریزی و تمامی کاربران اینترنتی داخل و خارج کشور و به منظور معرفی و شناساندن شهر تبریز و جاذبه ها و ظرفیت های این شهر توسط اداره روابط عمومی و بین الملل شهرداری راه اندازی شده و در آینده نزدیک به موثرترین و پرمخاطب ترین شبکه زنده تلویزیونی کشور تبدیل خواهد شد.

شهردار تبریز در آیین راه اندازی این شبکه تلویزیونی طی سخنانی از تلاش مدیریت شهری تبریز برای تقویت و تبدیل این تلویزیون به فعال ترین و پرمخاطب ترین تلویزیون و شبکه اینترنتی تبریز خبر داد.

وی افزود: تولید و پخش برنامه های متنوع و جامع در حوزه معرفی و شناساندن تاریخ و فرهنگ تبریز و آذربایجان، آداب و رسوم و سنت های استان، معرفی جاذبه های فرهنگی، گردشگری و تاریخی تبریز، ارایه آخرین و تازه ترین اطلاعات، اخبار و گزارش های روز از شهر تبریز و استان، فیلم ها و برنامه های متنوع آموزشی و سرگرمی، ارایه گزارش های جدید از آخرین اقدامات و فعالیت های شهرداری تبریز و مناطق و سازمان های تابعه، پخش فیلم های کوتاه آموزشی در حوزه شهروندی و ده ها امکان دیگر از جمله کارکردهای این شبکه اینترنتی خواهد بود.

نوین در بخش دیگری از سخنان خود تلاش برای ایجاد بسترهای متعدد ارتباطی و اطلاع رسانی میان شهروندان و مدیران شهری را از اهداف و برنامه های اصلی مدیریت شهری تبریز طی سال های گذشته اعلام کرد.

علیرضا نوین اضافه کرد: تلویزیون اینترنتی شهرداری تبریز به دنبال راه اندازی و فعالیت دیگر زیرساخت های اطلاع رسانی شهرداری از جمله خبرگزاری شهریار، استودیو شهر، سومین رسانه جدی و فعال شهرداری تبریز مناطق، معاونت ها و سازمان های در حوزه اطلاع رسانی است که این بستر اینترنتی در آینده کوتاه خواهد توانست با ایجاد و تقویت ارتباطات دو سویه میان شهرداری و مردم، به بسیاری از نیازها و مطالبات شهروندان در حوزه های مختلف پاسخ دهد.

شهردار تبریز در ادامه افزود: تلویزیون اینترنتی شهرداری تبریز تحت نام Tvtabriz.ir در فضای مجازی راه اندازی شده و از امروز در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.