60 اثر به کنگره ملی شعر "روح آدینه" در بروجرد ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر ارجمندی در این رابطه اظهار داشت: سومین کنگره ملی شعر روح آدینه مرحله دریافت آثار خود را با وصول 60 سروده آغاز کرده است.

وی ادامه داد: دبیرخانه سومین کنگره ملی شعر روح آدینه که از ماهها قبل کار مقدماتی کنگره را آغاز کرده تاکنون بیش از 60 اثر ارسالی شیفتگان امام عصر (عج) را دریافت کرده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد تصریح کرد: این در حالی است که ارسال بروشور و فراخوان کنگره به طور رسمی از هفته گذشته به سراسر کشور آغاز شده است.

ارجمندی افزود: ‌سومین کنگره سراسری شعر روح آدینه با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

وی یادآور شد: مهلت ارسال آثار به این کنگره ملی تا تاریخ 15 دی ماه است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد بیان داشت: علاقمندان به شرکت می توانند آثار خود را با موضوعات "انتظار" و "آزاد" به دبیرخانه کنگره ملی شعر روح آدینه واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد ارسال کنند.