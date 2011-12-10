کتابخانه شهدای هفتم تیر در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه شهدای هفتم تیر با حضور فرماندار، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان و همچنین اعضای شورای شهر مشهد به بهره برداری رسید.

کتابخانه شهدای هفتم تیر در بخشی از ساختمان کتابخانه مرکزی مشهد راه اندازی شده است و در دو ماهه آغاز به کار خود دو هزار و 750 عضو دارد.

طبق گفته مسئولان این کتابخانه پیش بینی می شود کتابخانه شهدای هفتم تیر در ادامه کار خود تا پایان سال جاری بیش از 5 هزار عضو را پذیرش کند.

گفتنی است، طی این مراسم کتابخانه های عمومی هجرت و رضوی نیز پس از انجام تعمیرات اساسی، بازگشایی شد.