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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

کتابخانه شهدای هفتم تیر در مشهد افتتاح شد

کتابخانه شهدای هفتم تیر در مشهد افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: کتابخانه شهدای هفتم تیر با زیربنائی بالغ بر 400 متر مربع در مشهد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه شهدای هفتم تیر با حضور فرماندار، مدیر کل کتابخانه های عمومی استان و همچنین اعضای شورای شهر مشهد به بهره برداری رسید.

کتابخانه شهدای هفتم تیر در بخشی از ساختمان کتابخانه مرکزی مشهد راه اندازی شده است و در دو ماهه آغاز به کار خود دو هزار و 750 عضو دارد.

طبق گفته مسئولان این کتابخانه پیش بینی می شود کتابخانه شهدای هفتم تیر در ادامه کار خود تا پایان سال جاری بیش از 5 هزار عضو را پذیرش کند.

گفتنی است، طی این مراسم کتابخانه های عمومی هجرت و رضوی نیز پس از انجام تعمیرات اساسی، بازگشایی شد.

کد مطلب 1479825

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