طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها در 180 مدرسه گیلان اجرا شد

سید جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یازدهمین مرحله طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها در استان با هدف افزایش آگاهی دانش آموزان نسبت به مسائل ترافیکی و آماده سازی آنها در مقابله با خطر و در نتیجه کاستن از تعداد تصادفات و ایجاد فرهنگ صحیح ترافیکی و جلوگیری از وقوع تخلف در سطح جامعه در سال تحصیلی گذشته با موفقیت به مرحله اجرا درآمد.

وی اظهارداشت: در راستای اجرای این طرح تعداد 180 مدرسه با اعتباری معادل 1.45 میلیارد ریال (1میلیارد و 450 میلیون ریال) زیر پوشش قرار گرفتند.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان درادامه ضمن اشاره به سوابق اجرای این طرح گفت: گیلان نخستین استان در سطح کشور بود که در سال 78 طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها با موفقیت در آن اجرا شد.

وی افزود: تاکنون با اجرای 11 مرحله از این طرح با اعتباری افزون بر 4.7 میلیارد ریال یش از87 هزار نفر از دانش آموزان گیلانی مهارت های لازم را در زمینه اصول ایمنی عبور و مرور سالم ازجاده ها، راه ها و نحوه مراقبت از خود را از کارشناسان مربوطه فرا گرفتند.



جیفرودی اظهارداشت: تاکنون دراجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه های استان تجهیزات ایمنی شامل CD آموزشی، بازوبند ایمنی، بازی جعبه حافظه، نوار شبرنگ، کتاب آموزشی، بازی ترافیکی، برچسب آموزشی، توصیه نامه آموزشی، کیف مدرسه در میان دانش آموزان مشمول طرح توزیع شده است.

وی عنوان کرد: علاوه بر این در محوطه بیرونی تمامی مدارس زیر پوشش این طرح نقاشی های دیواری حاوی مفاهیم هشداری ایمنی و ترافیک با بیان ساده طراحی و در معرض دید دانش آموزان قرار گرفته است.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان ادامه داد: اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها از مهترین دغدغه های اداره کل حمل و نقل و پایانه ها در حوزه ایمنی و ترافیک است.