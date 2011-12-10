تیم بسکتبال فولاد ماهان با خوش شانی مقابل پتروشیمی پیروز شد

محسن صادق‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بازی شب گذشته تیم ماهان که با نتیجه 71 بر 70 به سود تیم اصفهانی به پایان رسید، اظهار داشت: قبول دارم که در این مسابقه به یک پیروزی میلیمتری دست یافتیم و باید بگویم از قبل می‌دانستم که این مسابقه بسیار دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به آنالیز بازیکنان تیم پتروشیمی توسط مربیان ماهان تصریح کرد: باید بگویم پیش بین های ما برای بازی با پتروشیمی بندر امام (ره) درست بود و ما در این دیدار شاهد یک دیدار پایاپای بودیم و از ابتدا می‌دانستیم دیدار ما مقابل پتروشیمی یک مسابقه میلیمتری خواهد بود.

سرمربی تیم بسکتبال فولاد ماهان اصفهان بیان داشت: تیم پتروشیمی طبق پیش بینیهایی که ما از آنها داشتیم خیلی با قدرت ظاهر شد و در این دیدار بازیکنان مارا تحت فشار قرار داد و باید بگویم این تیم چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ مدیریتی از شرایط با ثباتی برخوردار است و هر ساله در جمع مدعیان قرار دارد .

وی در پاسخ به سئوالی در مورد برنامه ماهان در ادامه لیگ برتر گفت: به دنبال این هستم که تیم ما در پایان فصل جایگاه مناسبی در لیگ برتر کسب کند و تیم ماهان در این دیدار سعی داشت خود را به عنوان یک مدعی معرفی کند و خوشحالم که مسابقه ما در پایان با کسب این پیروزی به پایان رسید.

صادق‌زاده در مورد سرماخوردگی قاسم زاده بازیکن ماهان در این دیدار اشاره اظهار داشت : این بازیکن در زمین حریف را تحت تاثیر خود قرار می دهد ضمن اینکه وی از مهره های تاثیرگذار به شمار می آید و جای او در این دیدار خالی بود .

وی در مورد بازی هفته آینده تیمش مقابل شهرداری گرگان اضافه کرد: خوشحالم که تیم شهرداری به دلیل تخلفات هوادارانش در دیدار با ذوب آهن از حمایت تماشاگران خود در دو دیدار خانگی محروم است و باید بگویم این مسئله می‌تواند بر کار بازیکنان ما به شدت تاثیر بگذارد.