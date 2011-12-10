1600 کلاس درس در خراسان شمالی مقاوم سازی می شوند

احمد رضا عفتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست اخیرش با سازمان نوسازی مدارس کشور اظهار داشت: طبق تعهدات صورت گرفته تا پایان سال جاری 12 میلیارد و 600 میلیون تومان از 25 میلیارد تومان تعهد شده در مرحله اول به استان اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس تا پایان سال 92 کل اعتبارات به استان اختصاص می یابد.

وی همچنین اضافه کرد: اعتبارات استانی به منظور مقاوم سازی مدارس استان از سوی استاندار به سازمان نوسازی استان اختصاص یافته است.

عفتی همچنین به اقدمات امور عمرانی استانداری اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری قطعه سه جاده چهار بانده بجنورد – جنگل گلستان وارد فاز اجرایی می شود.

وی افزود: قطعه اول جاده بجنورد – جنگل گلستان 34 کیلومتر است که تاکنون 15 کیلومتر از آن آسفالت شده است و قطعه دوم این طرح نیز که شامل محور آشخانه – چمن بید است در دست اجرا است.