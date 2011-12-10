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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

آخرین اخبار لیبی/

تصویب 2 قانون مهم درباره عدالت/ وعده عفو نیروهای معمر قذافی

تصویب 2 قانون مهم درباره عدالت/ وعده عفو نیروهای معمر قذافی

تصویب 2 قانون مهم درباره عدالت و عفو عمومی و وعده عفو نیروهای جنگی دیکتاتور سابق لیبی از سوی شورای انتقالی این کشور از آخرین اخبار لیبی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی امروز در یک کنفرانس خبری در طرابلس اظهار داشت: شورای انتقالی آماده است نیروهای جنگی معمر قذافی که در جریان قیام مردمی لیبی با انقلابیون می جنگیدند را عفو کند.

وی افزود: ما قادریم تمامی کسانی که با گفتار یا کردار خود فعالیت های ضد انقلاب داشته اند را ببخشیم و به سوی خود جذب کنیم.

عبدالجلیل تصریح کرد: شورای انتقالی لیبی به زودی اطلاعاتی را درباره 2 قانون مهم که اخیرا تصویب شده را منتشر خواهد کرد. این قوانین مربوط به عدالت و عفو عمومی هستند.

خبرگزاری آلمان نیز به نقل از "عبدالرحیم الکیب" نخست وزیر لیبی گزارش داد که آشتی ملی باید فراگیر باشد و تمامی شهروندان را در بر بگیرد.

وی افزود: ما نسبت به سیاسی کردن روند آشتی ملی هشدار می دهیم، چرا که این امر باعث می شود یک منطقه یا قبیله ای به حاشیه رانده شود.

الکیب خاطرنشان کرد: دولت موقت مسئولیت برگزاری گفتگوهای ملی را برعهده گرفته و مسئولان لیبی تلاش خواهند کرد با تمام توان خود آشتی ملی را در کشور محقق کنند.

کد مطلب 1479831

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