تصویب 2 قانون مهم درباره عدالت/ وعده عفو نیروهای معمر قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی امروز در یک کنفرانس خبری در طرابلس اظهار داشت: شورای انتقالی آماده است نیروهای جنگی معمر قذافی که در جریان قیام مردمی لیبی با انقلابیون می جنگیدند را عفو کند.

وی افزود: ما قادریم تمامی کسانی که با گفتار یا کردار خود فعالیت های ضد انقلاب داشته اند را ببخشیم و به سوی خود جذب کنیم.

عبدالجلیل تصریح کرد: شورای انتقالی لیبی به زودی اطلاعاتی را درباره 2 قانون مهم که اخیرا تصویب شده را منتشر خواهد کرد. این قوانین مربوط به عدالت و عفو عمومی هستند.

خبرگزاری آلمان نیز به نقل از "عبدالرحیم الکیب" نخست وزیر لیبی گزارش داد که آشتی ملی باید فراگیر باشد و تمامی شهروندان را در بر بگیرد.

وی افزود: ما نسبت به سیاسی کردن روند آشتی ملی هشدار می دهیم، چرا که این امر باعث می شود یک منطقه یا قبیله ای به حاشیه رانده شود.

الکیب خاطرنشان کرد: دولت موقت مسئولیت برگزاری گفتگوهای ملی را برعهده گرفته و مسئولان لیبی تلاش خواهند کرد با تمام توان خود آشتی ملی را در کشور محقق کنند.