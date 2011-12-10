بروجرد 48 کانون فرهنگی و هنری مساجد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر ارجمندی در این رابطه اظهار داشت: به مناسبت ایام محرم 3 هزار و 450 جلد کتاب به کانون های فرهنگی و هنری مساجد بروجرد اهدا شد.

وی ادامه داد: کتابهای یاد شده به 20 کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان بروجرد اهدا شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد افزود: این کتب شامل کتابهای درسی، مذهبی، ادبیات، رمان و ... بودند که برای استفاده عموم و اعضاء این کانون ها از سوی دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان اهدا شده است.

ارجمندی گفت: شهرستان بروجرد دارای 48 کانون فرهنگی و هنری مساجد است که از این تعداد 37 کانون آن دارای مجوز رسمی هستند.

وی یادآور شد: از تعداد کانونهای فرهنگی هنری فعال در سطح شهرستان بروجرد 20 کانون دارای کتابخانه هستند.