  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

بروجرد 48 کانون فرهنگی و هنری مساجد دارد

بروجرد 48 کانون فرهنگی و هنری مساجد دارد

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد از فعالیت 48 کانون فرهنگی و هنری مساجد در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر ارجمندی در این رابطه اظهار داشت: به مناسبت ایام محرم 3 هزار و 450 جلد کتاب به کانون های فرهنگی و هنری مساجد بروجرد اهدا شد.

وی ادامه داد: کتابهای یاد شده به 20 کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان بروجرد اهدا شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد افزود: این کتب شامل کتابهای درسی، مذهبی، ادبیات، رمان و ... بودند که برای استفاده عموم و اعضاء این کانون ها از سوی دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان اهدا شده است.

ارجمندی گفت: شهرستان بروجرد دارای 48 کانون فرهنگی و هنری مساجد است که از این تعداد 37 کانون آن دارای مجوز رسمی هستند.

وی یادآور شد: از تعداد کانونهای فرهنگی هنری فعال در سطح شهرستان بروجرد 20 کانون دارای کتابخانه هستند.

کد مطلب 1479835

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها