شاخص کل بورس 24 هزار و 688 واحد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی رشد شاخص ها در معاملات امروز تالار شیشه ای ادامه یافت که حجم و ارزش معاملات نیز افزایش قابل ملاحظه ای یافت.

معامله گران تالار شیشه ای امروز 219 میلیون و 727 هزار و 335 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 596 میلیارد و 7 میلیون و 41 هزار ریال در 17 هزار و 592 نوبت معاملاتی، داد و ستد کردند.

در نتیجه معاملات امروز بورس تهران، شاخص کل 25 واحد رشد کرد و به رقم 24 هزار و 688 واحد رسید. شاخص صنعت 38 واحد بالا رفت.

شاخص 50 شرکت فعالتر رشدی 4 واحدی را تجربه کرد، همچنین شاخص‌های بازار اول و دوم بورس تهران هر کدام 22 واحد صعود کردند.