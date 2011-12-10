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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

شاخص کل بورس 24 هزار و 688 واحد شد

شاخص کل بورس 24 هزار و 688 واحد شد

در نتیجه معاملات امروز بورس تهران، شاخص کل 25 واحد رشد کرد و به رقم 24 هزار و 688 واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی رشد شاخص ها در معاملات امروز تالار شیشه ای ادامه یافت که حجم و ارزش معاملات نیز افزایش قابل ملاحظه ای یافت.
 
معامله گران تالار شیشه ای امروز 219 میلیون و 727 هزار و 335 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 596 میلیارد و 7 میلیون و 41 هزار ریال در 17 هزار و 592 نوبت معاملاتی، داد و ستد کردند.
 
در نتیجه معاملات امروز بورس تهران، شاخص کل 25 واحد رشد کرد و به رقم 24 هزار و 688 واحد رسید. شاخص صنعت 38 واحد بالا رفت.
 
شاخص 50 شرکت فعالتر رشدی 4 واحدی را تجربه کرد، همچنین شاخص‌های بازار اول و دوم بورس تهران هر کدام 22 واحد صعود کردند.
کد مطلب 1479836

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