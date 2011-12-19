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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

تحولات افغانستان/

کرزای خواستار توقف کشتار افغانها شد/ اظهارات قابل تامل یک فرمانده آمریکایی

کرزای خواستار توقف کشتار افغانها شد/ اظهارات قابل تامل یک فرمانده آمریکایی

تاکید رئیس جمهوری افغانستان بر پایان کشتار مردم توسط نظامیان خارجی، اظهارات قابل تامل یک فرمانده آمریکایی و کشته شدن دو عامل انتحاری در ولایت فراه از جمله تحولات مهم افغانستان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان در جلسه شورای امنیت افغانستان ضمن انتقاد از حمله نظامیان خارجی به منزل رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت "پکتیا"، از "جالن آلن" فرمانده نظامیان خارجی در این کشور خواست تا نظامیان دیگر به منازل افغان ها حمله نکنند.

آلن نیز در واکنش به این اظهارات کرزای از ملت و دولت افغانستان به خاطر کشته و زخمی شدن چهار افغانی در پی حمله اخیر نظامیان خارجی عذرخواهی کرد.

کرزای در ادامه بر توقف فوری حمله شبانه نظامیان خارجی به خانه افغانی ها و لزوم توقف کشتارغیرنظامیان تاکید کرد.

همچنین با وجود پایان عملیات ناتو در افغانستان در سال 2014 جان آلن ادعا کرد ارتش آمریکا درصدد حفظ سربازان خود حتی پس از سال تعیین شده است.

در همین حال ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز یکشنبه تاکید کرد: تعهدات آمریکا در قبال افغانستان تا سه سال آتی تمام نمی شود و طالبان نباید فکر کند که با خروج آمریکا می تواند کنترل این کشور را در دست گیرد.

وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای از کشته شدن دو عامل انتحاری که درصدد انفجار در بازاری شلوغ در ولایت فراه در 695 کیلومتری غرب شهر کابل بودند، خبر داد.

کد مطلب 1479837

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