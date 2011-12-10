کمربند طلای قویترین مرد جهان به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمربند طلای جهانی مرحوم روح الله داداشی ورزشکار سابق رشته بدنسازی و پرورش اندام، که دارای مقام قویترین مرد ایران بود توسط برادر وی علی داداشی روز شنبه طی مراسمی به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.

علی داداشی در این مراسم گفت: این کمربند قرار بود چند ماه قبل به این آستان مقدس اهدا شود که با فوت مرحوم داداشی، به تعویق افتاد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: روح الله داداشی نه تنها برای جامعه ورزشی بلکه برای همه مردم ایران جاودان خواهد ماند.

حجت الاسلام محمد علی رضایی، اهدای کمربند مرحوم داداشی به موزه آستان قدس رضوی را افتخاری بزرگ برای وی دانست.

مدیرکل روابط عمومی آستان قدس رضوی نیز گفت: اهدای این کمربند به موزه آستان قدس، سرمایه عظیمی برای عرض ارادت و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.

حسین یوسفی این نوع فعالیت ها را فرصت، زمینه و درسی بزرگ برای همه کسانی دانست که در حوزه های مختلف فعالیت کرده و می خواهند آثار خود را ماندگار کنند.