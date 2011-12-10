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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

غفوری فرد مطرح کرد:

ارائه سند تحول نظام آموزش سرآغاز تحولی بنیادین در موضوعات کیفی آموزشی

ارائه سند تحول نظام آموزش سرآغاز تحولی بنیادین در موضوعات کیفی آموزشی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ارائه سند تحول نظام آموزشی کشور گفت: این سند سرآغاز تحولی بنیادین در موضوعات کمی و کیفی حوزه های آموزشی کشور در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی است.

حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تحول نظام آموزشی گزینه های متفاوتی را در بر می گیرد که از آموزش و پرورش تا توسعه تحصیلات تکمیلی متغیر است.

وی با اشاره به افزایش پذیرش در دوره دکتری و همچنین شرایط پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد گفت: به عنوان مثال قبولی در کارشناسی ارشد بسیار مشکل تر از قبولی در کارشناسی است هم اکنون وضعیت برای تحصیل به گونه ای شده که تقریبا هر کس که طالب ورود به دانشگاه باشد می تواند به آن وارد شود اما برای دوره کارشناسی ارشد این تعداد تنها 10درصد دانشجویان کارشناسی را شامل می شود.

غفوری فرد با بیان این پرسش که آیا لازم است تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد بعد از فارغ التحصیلی وارد بازار کار و صنعت شوند؟ گفت: من معتقدم کسانی که می خواهند وارد بازار صنعت و کار شوند تمایل چندانی برای ادامه در مقطع کارشناسی ارشد ندارند.

وی اظهار داشت: سند تحول نظام آموزشی می تواند تحولی بنیادین را در موضوعات کمی و کیفی داشته باشد. مثلا در مورد آموزش و پرورش، در برنامه پنجم بیسوادی باید عملا ریشه کن شود اما در آموزش عالی تحول باید به گونه ای دیگر انجام گیرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تحول نظام آموزشی گفت: شورا بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری برای حوزه های آموزشی است و پس از رونمایی باید پیگیری لازم برای اجرایی شدن آن انجام گیرد.

به گزارش مهر، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، روز سه شنبه 22 آذرماه 90 با حضور محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور در سالن مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر آموزش و پرورش رونمایی می شود.

کد مطلب 1479840

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