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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

نادر منوچهری مقدم به تیم ملی تیراندازی با کمان دعوت شد

نادر منوچهری مقدم به تیم ملی تیراندازی با کمان دعوت شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نادر منوچهری مقدم به همراه 15 نفر کماندار برتر کشور به اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور راهیابی ورزشکاران رشته تیراندازی با کمان به اردوی تیم ملی داخل سالن رکوردگیری از 43 کماندار زن و مرد در دو رشته ریکرو و کامپوند در مسافت 18مترطی دو روز در تهران انجام شد که در پایان 16کماندار از سوی کمیته فنی انتخاب وبه اردوی تیم ملی دعوت شدند.

نادر منوچهری مقدم کماندار ملی پوش استان چهار محال و بختیاری که سابقه حضور در مسابقات آسیایی گوانگ ژو و چندین دوره رقابتهای آسیایی و جهانی را تجربه کرده به عنوان نفر نخست بخش ریکرو آقایان در جمع کمانداران برتر کشور قرار گرفت.

منوچهری مقدم طبق برنامه فدراسیون بزودی تمرینات خود را در در کنار اعضای تیم ملی آغاز خواهد کرد.
 

کد مطلب 1479841

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