چهارمحال وبختیاری قهرمان رقابتهای کمیته شائولین کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نتیجه این رقابتها در بخش تالو، چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمان به ترتیب عناوین اول تا سوم این بخش را به خود اختصاص دادند.

همچنین در بخش ساندا چهارمحال و بختیاری قهرمان شد، سیستان و بلوچستان به مقام دوم رسید و البرز مقام سوم این دوره از رقابتها را از آن خود کرد.

مسابقات قهرمانی کمیته هوپگار فدراسیون ووشو در دو بخش تالو و ساندا در چهار رده سنی و به مدت سه روزبا حضور 21 تیم از 15 استان در مجموعه ورزشی شهدا آموزش و پرورش شهرکرد برگزار شد و بیش از 40 داور رسمی فدراسیون ووشو کشور این مسابقات را قضاوت کردند.

