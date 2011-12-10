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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

چهارمحال وبختیاری قهرمان رقابتهای کمیته شائولین کشور شد

چهارمحال وبختیاری قهرمان رقابتهای کمیته شائولین کشور شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سومین دوره مسابقات قهرمانی "کمیته شائولین جنوبی" کشور در شهرکرد با قهرمانی چهارمحال وبختیاری به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نتیجه این رقابتها در بخش تالو، چهارمحال و بختیاری، فارس و کرمان به ترتیب عناوین اول تا سوم این بخش را به خود اختصاص دادند.

همچنین در بخش ساندا چهارمحال و بختیاری قهرمان شد، سیستان و بلوچستان به مقام دوم رسید و البرز مقام سوم این دوره از رقابتها را از آن خود کرد.

مسابقات قهرمانی کمیته هوپگار فدراسیون ووشو در دو بخش تالو و ساندا در چهار رده سنی و به مدت سه روزبا حضور 21 تیم از 15 استان در مجموعه ورزشی شهدا آموزش و پرورش شهرکرد برگزار شد و بیش از 40 داور رسمی فدراسیون ووشو کشور این مسابقات را قضاوت کردند.
 

کد مطلب 1479844

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