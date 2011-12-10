  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

در سال جاری/

4700 تن محصول گلخانه ای در خراسان جنوبی تولید شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و 700 تن محصولات گلخانه ای در این استان تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هادربادی تعداد گلخانه های استان را  265 واحداعلام کرد و اظهارداشت: سالانه شش هزار و 330 تن محصولات گلخانه ای در گلخانه های سطح استان تولید می شود.  

به گفته این مسئول  عمده  تولیدات محصولات گلخانه ای استان  از نوع سبزی و صیفی بوده است.

وی اظهار کرد: مهمترین نقش گلخانه ها در اقتصاد کشاورزی استان،استفاده بهینه از آب، بهره وری بالا، افزایش عملکرد، افزایش کارایی آب کشاورزی است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: درآمد ناشی از تولیدات محصولات گلخانه ای استان سالانه 36 میلیارد ریال برآورد می شود.

هادربادی عنوان کرد: گلخانه داران با توجه به فرا رسیدن فصل سرما جهت تامین سوخت گلخانه ها نسبت به ثبت نام از طریق سامانه تجارت آسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اقدام کنند.

