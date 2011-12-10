اولین کلینیک مجهز کم بینایی کشور در شیراز فعالیت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترای بینایی سنجی از دانشگاهUNSW و عضو هیئت علمی دانشگاه که در کلینیک کم بینایی در شیراز گفت: بیماریهای مختلفی باعث کم بینایی می شود و کم بینایی به حالتی گفته می شود که بینایی شخص به گونه ای کاهش پیدا کرده که حتی با عینک یا با استفاده از عدسیهای تماسی، جراحی و یا دارو افزایش پیدا نمی کند البته باید در نظر داشت که افراد با بینایی طبیعی که برای انجام یک کار خاص به بینایی خیلی دقیق نیاز دارند اما با چشم خود نمی توانند ان بینایی مورد نظر را بدست آورند یک نوع کم بینا برای آن کار بخصوص محسوب می شوند لذا کم بینایی صرفا به بیماری مربوط نمی شود.

عباس ریاضی افزود: کم بینایی درجات متفاوتی دارد شامل خفیف، متوسط یا شدید که بر حسب مورد می توان به شیوه های مختلف به بیمار کمک کرد تا بتواند مشکلات روزمره زندگی خود را که ناشی از کم بینایی است بر طرف کند.

وی اظهار داشت: در کلینیک کم بینایی(Low Vision Clinic) در درمانگاه پوستچی شیرازبا پذیرش بیماران کم بینا ابتدا میزان افت بینایی بیمار مشخص می شود و سپس وسایل کمک بینایی مورد آزمایش قرار می گیرد و در صورت بهبود بینایی وسیله مورد نظر برای بیمار سفارش داده می شود.

اولین متخصص کم بینایی در کشور گفت: با توجه به اینکه این وسایل در داخل کشور تولید نمی شود و هزینه تهیه آنها برای بیمار زیاد است و در بیشتر موارد بیماران از عهده پرداخت آن بر نمی آیند از این رو این مسئله نشان دهنده ضرورت حمایت سیستمهای حمایتی، چه دولتی و چه کمکهای خیران است.

وی بیان کرد: با توجه به اهمیت این وسایل در بهبود بینایی بیماران کم بینا، تلاش در رفع مشکلات بیماران در تهیه وسایل مورد نیاز امری ضروری است.

ریاضی توضیح داد: وسایل کمک بینایی شامل انواع بزرگ کننده ها، تلسکوپهای ویژه کم بینایی، دوربینهای مداربسته(CCTV ) که در فاصله نزدیک از متن مورد نظر تصویر می گیرند و با انتقال به تلویزیون و بزرگ کردن، متن را برای بیمار قابل خواندن می کند و سایر مواردی از این قبیل مانند بزرگ کننده های ویدیوئی، تکنولوژیهای کمکی و...که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد می توانند زندگی را برای افراد کم بینا تسهیل کنند که ما در حال حاضر دانش تولید این وسایل را در کشور دارا هستیم اما برای تولید نیاز به حمایت داریم.

وی گفت: ما این توانایی را داریم که با توجه به فرهنگ بومی کشور خودمان وسایل مورد نیاز کم بیناها را تولید کنیم اما بدون پشتیبانی کافی این کار مقدور نیست.

ریاضی افزود: استفاده از وسایل کمکی، شنیداری لمسی و همچنین ایجاد تغییرات (نور، کنتراست، دکوراسیون، رفع موانع و ...) در محیط زندگی و محیط کارفرد کم بینا از دیگر روشهایی هستند که برای کمک به این بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر با راه اندازی کلینیک کم بینایی در درمانگاه پوستچی شیراز متخصصان چشم و بینایی سنجها می توانند بیماران کم بینا را به این مرکز ارجاع دهند.

ریاضی تاکید کرد: این کلینیک تنها ویژه افراد کم بیناست و این افراد باید یک حداقل بینایی را داشته باشند تا بتوان کاری انجام داد ضمنا باید توجه شود که ما در این کلینیک برای نابینایان نمی توانیم کاری انجام دهیم و نابینایان تنها می توانند از خدمات مشاوره ای این کلینیک بهره مند شوند.

وی گفت: برای بیماران مراجعه کننده به این کلینیک پرونده تشکیل داده می شود تا درصورتی که در آینده وسیله کم بینایی جدید تری تولید شد بتوانیم آنها را مطلع کنیم.