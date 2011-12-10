اجتماع بزرگ عاشورائیان در طرقبه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ظهر شنبه در اجتماع بزرگ عاشورائیان مهمترین هدف از برگزاری مراسمات عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را پیدا کردن معرفت نسبت به اهل بیت دانست.
محمد دهقان اظهار داشت: باید بدانیم برای چه سینهزنی و عزاداری می کنیم و دو ماه حسینیه ها و مساجد را سیاهپوش کرده و در آن مجالس عزای امام حسین (ع) را برگزار میکنیم.
وی با اشاره به مشتاق بودن مردم در برپا کردن مراسمات عزاداری امام حسین (ع) در کل کشور افزود: هیچ هزینهای در کشور به اندازه هزینههای دستگاه اباعبدالله الحسین (ع) نیست و شما میبینید که در روزهای عاشورا و تاسوعا تقریبا تمام مردم از این مراسمات اطعام میشوند.
نماینده مردم طرقبه شاندیز در مجلس بیان کرد: همه خود را در برگزاری این مراسمات شریک می دانند و امروز ماه محرم و عزاداری بر اهل بیت امام حسین (ع) در تمام نقاط دنیا برگزار میشود و عزاداریها فراتر از ایران و کشورهای همسایه است.
دهقان افزود: اگر آن زمان حضرت زینب (س) در مقابل یزید ایستاد و قسم خورد که هیچگاه یزیدیان نمیتوانند نام امام حسین (ع) را از قلب مردم بیرون کنند امروز ما شاهد این اتفاق هستیم و نه تنها در ایران که مذهب شیعه هست بلکه در عراق، افغانستان و دیگر کشورها ما شاهد اجتماعات بزرگ عزاداری سرور و سالار شهیدان هستیم.
وی با اشاره به حضور بیش از پنج میلیون زائر روزهای عاشورا و اربعین در سال گذشته کربلای معلی گفت: آمریکاییها صدها هزار میلیارد دلار خرج کردند و عراق را به تصرف خود در آوردند تا زمینهای مناسب برای محاصره ایران به دست آید اما حضور حماسی شیعیان که با نام امام حسین(ع) در کربلا گردهم جمع میشوند تمام معادلات آمریکاییان را به هم ریخته و آنها به این نتیجه رسیدهاند که از عراق چیزی بدست نخواهند آورد.
دهقان تأکید کرد: جایی که نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) وجود داشته باشد و جایی که شیعه حضور داشته باشد آمریکا چیزی بهدست نخواهد آورد، این روزها شاهد خروج خفت بار آمریکاییها از عراق هستیم، همانطور که اسرائیلیها از جنوب لبنان فرار کردند و دیدند که راهی برای ماندن ندارند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اجتماعات عاشورایی و مردمی در شهرهای زنجان، اردبیل، کرمان و دیگر نقاط کشور را نقطه عطفی در مراسمات محرم کشور دانست و تأکید کرد: باید اینگونه مراسمات که با هدف وحدت هیئتهای مذهبی در برخی شهرها برگزار میشود در تمام کشور فراگیر شود و این حرکت میتواند بر زیباییهای عاشورا تأکید بیشتری کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: این اجتماعات عظیم که در آن هیئت های مذهبی با هم همصدا میشوند و فریاد "هیهات من الذله" را یکجا سر میدهند عظمت شیعه و اسلام را نشان میدهد.
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