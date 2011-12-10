789 مدیر مدرسه در آزمون سنجش صلاحیتهای علمی در لرستان شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ماکنعلی در این رابطه اظهار داشت: آزمون سنجش صلاحیت های علمی - حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی و مجتمع های آموزشی و پرورشی 30 دی ماه امسال در 11 شهر استان و 11 حوزه امتحانی لرستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: مدیران مدارس ابتدایی و مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی استان که در این آزمون به کمتر از 20درصد سوالات پاسخ صحیح دهند، صلاحیت علمی ادامه مدیریت را نخواهند داشت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه اساسی ترین و کلیدی ترین نقش را مدیران مدارس بر عهده دارند گفت: مدیر، مسئول تحقق اهداف است و در این راستا یکی از انتظارات اصلی ما از مدیران، ارتقاء صلاحیت های شغلی و حرفه ای آنان است.

ماکنعلی برگزاری آزمون سنجش صلاحیت های علمی - حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی و مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی استان را آزمونی در راستای تعیین سطح صلاحیت های علمی و شغلی مدیران فوق دانست.

وی گفت: از هر شهرستان 3نفر به جشنواره استانی راه پیدا خواهند کرد و به مدیرانی که به 70 درصد به بالای سوالات پاسخ صحیح دهند تقدیرنامه اهدا می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان افزود: شرکت کنندگانی که بین 20 تا 70 درصد به سوالات پاسخ صحیح دهند بایستی در کلاس آموزش ضمن خدمت شرکت کرده و مدیرانی نیز که در این آزمون به کمتر از 20درصد سوالات پاسخ صحیح دهند، دیگر صلاحیت علمی ادامه مدیریت را نخواهند داشت.

ماکنعلی گفت: تعداد 789 نفر از مدیران در این آزمون شرکت می کنند که از این تعداد 476نفر مدیر مستقل مقطع ابتدایی، 248نفر مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی و 65 نفر مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی شهری هستند.

وی یادآور شد: اطلاعات کامل آزمون شامل دستورالعمل چگونگی برگزاری آزمون، محتوا، تعداد سوالات و ... طی روزهای آینده به صورت بخشنامه به مدیریت شهرستان ها و مناطق استان ابلاغ می شود.