حضور بیماران ام اس در شیراز برای تشکیل پرونده کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره امور بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان این مطلب گفت: این اداره در راستای تکریم ارباب رجوع و توجه به مشکلات بیماران در رفت و آمدها برای تشکیل پرونده، اقدام به ایجاد امکان تشکیل پرونده الکترونیکی از طریق سایت کرده که با ارائه این خدمت بیماران می توانند بدون مراجعه به اداره امور بیماریهای خاص مدارک مورد نیاز را به صورت الکترونیکی و از محل سکونت خود ارسال کرده و اقدام به تشکیل پرونده کنند.

جلال جهانبخش نقده افزود: با این شیوه بیمار فقط در زمان تشکیل کمیسیون در جلسه اساتید گروه مغز و اعصاب شرکت می کند که این حضور نیز براساس قوانین موجود ضروری است در حالیکه پیش از این بیمار برای طی مراحل تشکیل پرونده حداقل مجبور به چهار بار حضور در اداره بود.

وی اظهار داشت: قبل از ایجاد امکان تشکیل پرونده به صورت الکترونیکی بیماران ام اس برای اطلاع از زمان تشکیل کمیسیون ملزم بودند که یک روز قبل از تاریخ برگزاری در محل اداره بیماران خاص حاضر شوند و از نواقص پرونده مطلع آن را تکمیل کنند و پی گیر کمیسیون بعدی باشند.

جهانبخش بیان کرد: در حال حاضر جدول تاریخهای کمیسیون و متخصصانی که در جلسه حضور دارند در سایت قابل مشاهده و انتخاب است و بیمار برای مطلع شدن از آنها دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارد.

وی گفت: نواقص پرونده بیماران از طریق ایمیل اطلاع رسانی می شود یا به وسیلهSMS به بیمار اطلاع داده می شود و وی این امکان را دارد که بدون پرداخت هزینه رفت و آمد و زمان، در محل سکونت خود با استفاده از اینترنت نواقص را رفع کند.

سرپرست اداره امور بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: بیماران پس از برگزاری جلسه کمیسیون نیز مجبور به مراجعه حضوری به اداره برای دریافت نامه تاییدیه کمیسیون برای ارائه به شرکتهای بیمه گر بودند که در این شیوه جدید نامه از طرف اداره بیماریهای خاص به شرکتهای بیمه گر ارسال و شماره نامه به صورتSMS به بیمار ابلاغ می شود و وی تنها با مراجعه به شرکتهای بیمه گر نامه مورد نظر را پیگیری می کند.

وی اظهار داشت: ارائه این گونه خدمات به سایر بیماران تحت پوشش اداره امور بیماران خاص در برنامه آینده این اداره است.